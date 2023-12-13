Зарядное устройство Sony BC-TRX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072132
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-13
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990 ₽
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Описание
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Зарядное устройство BC-TRX подходит для зарядки аккумуляторов NP-BX1, NP-BN1, NP-BN1, NP-FG1, NP-BG1, NP-FD1, NP-BD1, NP-FT1, NP-FR1, NP-BK1.
Производитель Sony
Производство Китай
Тип Зарядное устройство
Код товара: 137132
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации.
Комплектация: ЗУ, провод.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации.
Комплектация: ЗУ, провод.
Гарантия 90 дней.
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