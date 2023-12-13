Зарядное устройство Sony BC-TRX (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072132 Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-13

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Описание Нажмите на изображение для увеличения Зарядное устройство BC-TRX подходит для зарядки аккумуляторов NP-BX1, NP-BN1, NP-BN1, NP-FG1, NP-BG1, NP-FD1, NP-BD1, NP-FT1, NP-FR1, NP-BK1. Производитель Sony Производство Китай Тип Зарядное устройство Код товара: 137132

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, следы эксплуатации.

Комплектация: ЗУ, провод.

Гарантия 90 дней.

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