Универсальное зарядное устройство Sony для аккумуляторов серий W / V / M / H / P. Функция быстрой зарядки позволяет заряжать аккумулятор быстрее обычного. USB порт обеспечивает параллельную зарядку дополнительного устройства (5 В, 1.5 А, не работает при включении быстрой зарядки). Светодиодная индикация информирует о ходе зарядки. В комплекте шнур питания с европейской вилкой.

Зарядное устройство может использоваться по всему миру (при наличии соответствующих адаптеров для розетки): напряжение 100 - 240 В, 50 / 60 Гц.