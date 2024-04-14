Описание

Код товара: 139902

Sony HDR-AS20 способна запечатлеть ваши приключения в необычных и опасных уголках мира. Камеру можно закрепить на доске для серфинга или к шлему. Возможность управлять несколькими камерами одновременно позволяет создать реалистичный рассказ. А главное, что съемка будет качественной – на экране приключения будут выглядеть так же, как и в жизни. Этому способствует высокое разрешение фотографий и видео в формате Full HD.

Экшн-камера HDR-AS20, которая создана для любителей экстремальных видов спорта. Устройство позволяет уловить лучшие моменты трюков и приключений, сохранив их в высоком качестве. Видеокамера будет рядом в любой ситуации. Модель выдержит падение с высоты до 2,5 метров, погружение на глубину до 5 метров, съемки во время метели или дождя.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Не значительные потертости и царапины;

Комплектация: акб, з/у, кейс, коробка; 3621657;

Гарантия 90 дней.