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Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5) (б/у)

  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
  • Alpha SLT-A65 Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 5)
Код товара:УТ-00098000
Артикул:б/у-Крд 2026-10-09/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара:163000

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Пробег: 6500
S/n: 0598105
Комплектация: Камера, обьектив, акб
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.