Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha SLT-A65 + DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074019
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-14
Причина уценки:
Небольшие царапины и потёртости корпуса, потертости дисплея.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139019
Характеристики:
- 24 Мп APS-C CMOS матрица
- 100 - 12800 ISO
- Sensor-shift стабилизация
- 3" экран
- Электронный видоискатель
- 10 кадров в секунду
- 1920 x 1080 разрешение видео
- Есть GPS
- 132 x 97 x 81 мм, 622гр.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, небольшие царапины и потёртости корпуса, потертости дисплея. Пробег 97400 кадров.
Комплектация: крышки, аккумулятор, з/у, светофильтр UV. sn:4366765/2114717;
Гарантия 90 дней.