Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha SLT-A65 + DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074019 Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-14

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие царапины и потёртости корпуса, потертости дисплея. 11 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139019 Характеристики:

- 24 Мп APS-C CMOS матрица

- 100 - 12800 ISO

- Sensor-shift стабилизация

- 3" экран

- Электронный видоискатель

- 10 кадров в секунду

- 1920 x 1080 разрешение видео

- Есть GPS

- 132 x 97 x 81 мм, 622гр.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, небольшие царапины и потёртости корпуса, потертости дисплея. Пробег 97400 кадров. Комплектация: крышки, аккумулятор, з/у, светофильтр UV. sn:4366765/2114717; Гарантия 90 дней.

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