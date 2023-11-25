Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha NEX-7 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071736
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-25/01
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости и царапины на дисплее, рекомендована чистка матрицы.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136736
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Объектив в комплекте нет
Байонет Sony E
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3 МП
Размер APS-C (23.4 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса контрастный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 0515484
Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, наглазник, крышка на байонет, кожаный оригинальный чехол. Пробег: 12 420.
Гарантия 90 дней.