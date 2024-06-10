Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076276 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-10/04

<

















>













Задать вопрос Причина уценки: незначительные потертости по острым граням корпуса, несколько мелких царапин на дисплее. Пробег: 245т.к., 90 видео 245 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 141276 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Sony E

Стабилизатор изображения (фотосъемка) Матричный

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2

Физический размер матрицы 36 x 24 мм

Тип матрицы Exmor RS CMOS

Формат матрицы CMOS

Кроп-фактор 1

Тип автофокуса гибридный

Количество точек фокусировки 693

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 51200

Светочувствительность ISO ISO100, ISO102400, ISO12800, ISO204800, ISO25600, ISO50, ISO51200, ISO6400

Скорость быстрой съемки 20 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 3686400

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1440000

Экран поворотный, сенсорный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 690

Тип батарейного блока NP-FZ100

Габариты/Вес

Ширина 129 мм

Высота 96 мм

Толщина 78 мм

Вес камеры (с элементами питания) 678 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

#3772850

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, байонетная крышка, кабельный зажим, документация, коробка. Пробег: 245т.к., 90 видео

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.