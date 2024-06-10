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    Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076276

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-10/04

    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)
    • Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    незначительные потертости по острым граням корпуса, несколько мелких царапин на дисплее. Пробег: 245т.к., 90 видео

    245 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141276

    Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
    Байонет Sony E
    Стабилизатор изображения (фотосъемка) Матричный
    Система стабилизатора сдвиг матрицы
    Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
    Физический размер матрицы 36 x 24 мм
    Тип матрицы Exmor RS CMOS
    Формат матрицы CMOS
    Кроп-фактор 1
    Тип автофокуса гибридный
    Количество точек фокусировки 693
    Чувствительность ISO, мин 100
    Чувствительность ISO, макс 51200
    Светочувствительность ISO ISO100, ISO102400, ISO12800, ISO204800, ISO25600, ISO50, ISO51200, ISO6400
    Скорость быстрой съемки 20 кадров/с
    Видоискатель электронный
    Поле зрения видоискателя 100 %
    Число пикселей видоискателя 3686400
    Размер экрана 3 "
    Число точек LCD 1440000
    Экран поворотный, сенсорный
    Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC
    Емкость аккумулятора (количество фотографий) 690
    Тип батарейного блока NP-FZ100
    Габариты/Вес
    Ширина 129 мм
    Высота 96 мм
    Толщина 78 мм
    Вес камеры (с элементами питания) 678 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5-
    #3772850
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, байонетная крышка, кабельный зажим, документация, коробка. Пробег: 245т.к., 90 видео
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.