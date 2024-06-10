Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha ILCE-9M2 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076276
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-10/04
Причина уценки:
незначительные потертости по острым граням корпуса, несколько мелких царапин на дисплее. Пробег: 245т.к., 90 видео
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141276
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Sony E
Стабилизатор изображения (фотосъемка) Матричный
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
Физический размер матрицы 36 x 24 мм
Тип матрицы Exmor RS CMOS
Формат матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса гибридный
Количество точек фокусировки 693
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 51200
Светочувствительность ISO ISO100, ISO102400, ISO12800, ISO204800, ISO25600, ISO50, ISO51200, ISO6400
Скорость быстрой съемки 20 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 3686400
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1440000
Экран поворотный, сенсорный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 690
Тип батарейного блока NP-FZ100
Габариты/Вес
Ширина 129 мм
Высота 96 мм
Толщина 78 мм
Вес камеры (с элементами питания) 678 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
#3772850
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, заглушка ГБ, байонетная крышка, кабельный зажим, документация, коробка. Пробег: 245т.к., 90 видео
Гарантия 90 дней.