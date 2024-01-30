Описание

Код товара: 138089

Фотоаппарат Sony Alpha A7 Mark III Body — беззеркальный полнокадровый эксперт в профессиональной съемке Alpha A7 Mark III — передовая фототехника от Sony, которая поможет осуществить все творческие задумки любителей и гарантировать первоклассный результат профессионалам. Топовая полнокадровая матрица, обновленный интерфейс управления, поддержка разных форматов, высокоточная стабилизация и фокусировка — это и многое другое делает эту камеру на самом деле универсальным инструментом. Преимущества передового чипсета Аппарат функционирует на базе процессора Bionz X, поддерживающего систему высокоуровневой интеграции, обеспечивающего возможность скоростного считывания, а также комплексной обработки изображений. Благодаря собственным техническим характеристикам обновленного процессора, работа с информацией выполняется в два раза быстрее, предоставляя больше времени для творчества.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Пробег 52680 кадров, потертости на углах камеры)

Комплектация: Полный комплект в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения