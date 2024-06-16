Описание

Код товара: 141488

Матрица CCD

Количество мегапикселей 14.2 Мп (эффективных)

Размер матрицы 23.6 х 15.8 мм

Чувствительность ISO 100-3200

Максимальное разрешение снимка 4592 х 3056 пикс.

Встроенный в камеру стабилизатор есть

Система очистки матрицы встроенная

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)

Комплектация: Родное зу, акб, ремень

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения