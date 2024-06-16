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    Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076488

    Артикул : б/у-П72 К 2024-06-16

    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Alpha DSLR-A350 Kit Minolta 24-85mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    Потертости на корпусе

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

    Гарантия 90 дней

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141488

    Матрица CCD
    Количество мегапикселей 14.2 Мп (эффективных)
    Размер матрицы 23.6 х 15.8 мм
    Чувствительность ISO 100-3200
    Максимальное разрешение снимка 4592 х 3056 пикс.
    Встроенный в камеру стабилизатор есть
    Система очистки матрицы встроенная

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)
    Комплектация: Родное зу, акб, ремень
    Гарантия 90 дней.

    -----

    Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
    по адресу:  Просвещения проспект, д. 72,
    м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
    Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
    -----

    Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
    Наши преимущества:
    - Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
    - Выгодный Trade-in
    - Дистанционный Trade-in по России
    - Оплаты банковскими картами
    - Возможность купить в кредит
    - Обмен на новую и Б/У технику
    - Бесплатная доставка по всей России
    -----

    Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in


    Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
    ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
    ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
    Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

     

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.