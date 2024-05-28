Описание

Код товара: 140978

Матрица

Число мегапикселей матрицы

25 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

24.2

Физический размер матрицы

23.5 x 15.6 мм

Разрешение по X

6000 пикс.

Разрешение по Y

4000 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

APS-C

Кроп-фактор

1.5

Глубина цвета

42 бит/пиксел

Фокусировка

Тип автофокуса

гибридный

Количество точек фокусировки

169

Фокусировка

по лицу, подсветка автофокуса, ручная

Съемка

Экспозиция

auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешеннаяГабариты/Вес

Ширина

120 мм

Высота

70 мм

Толщина

53 мм

Вес камеры (с элементами питания)

453 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости по острым граням, сломан фиксатор АКБ в батарейном отсеке(на работоспособность камеры не влияет), не работает вспышка, нет байонетной крышки

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: 3807564

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(USB), наглазник, заглушка ГБ

Гарантия 90 дней.

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