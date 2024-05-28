Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a6500 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075978
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-28/04
Причина уценки:
потертости по острым граням, сломан фиксатор АКБ в батарейном отсеке(на работоспособность камеры не влияет), не работает вспышка, нет байонетной крышки
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140978
Матрица
Число мегапикселей матрицы
25 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
24.2
Физический размер матрицы
23.5 x 15.6 мм
Разрешение по X
6000 пикс.
Разрешение по Y
4000 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
APS-C
Кроп-фактор
1.5
Глубина цвета
42 бит/пиксел
Фокусировка
Тип автофокуса
гибридный
Количество точек фокусировки
169
Фокусировка
по лицу, подсветка автофокуса, ручная
Съемка
Экспозиция
auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешеннаяГабариты/Вес
Ширина
120 мм
Высота
70 мм
Толщина
53 мм
Вес камеры (с элементами питания)
453 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости по острым граням, сломан фиксатор АКБ в батарейном отсеке(на работоспособность камеры не влияет), не работает вспышка, нет байонетной крышки
s\n: 3807564
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(USB), наглазник, заглушка ГБ
Гарантия 90 дней.
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