Описание

Alpha a9 IIISony Alpha a9 III – первая беззеркальная фотокамера с глобальным электронным затвором. В отличие от традиционных «скользящих» затворов, считывающих матрицу построчно, глобальный затвор считывает все пиксели одновременно. Это полностью исключает появление эффекта rolling shutter, когда прямые линии отображаются в изогнутом виде из-за движения. Глобальный электронный затвор работает абсолютно бесшумно, не изнашивается со временем и позволяет вести съемку с ранее недостижимыми выдержками, вплоть до 1/80 000 с.* Более того, выдержка 1/80 000 с доступна даже при съемке с определенными моделями вспышек (Sony HVL-F60RM2 и HVL-F46RM). Механический затвор у камеры отсутствует: вместо него имеется только шторка, которая будет закрывать матрицу при выключении питания – это спасает от пыли во время замены объективов

* При диафрагме F1.8 и шире, а также при серийной съемке максимально короткая выдержка – 1/16 000 с. При F1.0 и шире: 1/8000 с. Выдержка 1/80 000 с. также недоступна при съемке видео и при съемке с мануальными объективами без чипа, которые не определяются камерой. При записи видео: не короче 1/8000 с.

Благодаря мощному процессору, Sony a9 III может вести съемку со скоростью 120 кадров в секунду, без затемнения видоискателя, со следящим автофокусом и автоэкспозицией.* Поскольку съемка с такой высокой скоростью бывает нужна далеко не всегда, и чтобы избежать засорения карты памяти ненужными высокоскоростными сериями, у камеры имеется интересная функция Speed Boost: вы можете привязать ее к одной из пользовательских кнопок на камере. Это работает следующим образом: допустим, вы начинаете серийную съемку какого-либо действия с обычной, достаточно медленной скоростью (5,10 кадров/с), чтобы не засорять память, а когда приближается ключевой момент, вы (не останавливая серию), зажимаете эту кнопку, временно повышая скорость до 60 или 120 кадров/с. Как только вы уберете палец со спуска, скорость снова вернется на низкое значение.

* Максимальная скорость съемки со следящим автофокусом зависит от модели объектива: часть поддерживает 120 кадров/с, часть поддерживает только 30, 20 или 15 кадров/с.

Камера совершает 120 операций замера АФ и АЭ в секунду – в 2 раза больше чем предшествующая модель, Sony a9 II. Для обработки такого потока данных камера использует 2 процессора Bionz XR + отдельный процессор, который отвечает за распознавание объектов на основе машинного обучения. Датчики автофокуса покрывают 95.6% площади кадра, а искусственный интеллект позволяет камере распознавать такие объекты как: человек, животное, птица, насекомое, машина, поезд, самолет. При этом, к примеру, при распознавании человека или животного камера будет фокусироваться по голове и глазам, если объект находится достаточно близко, или по всему телу, если он далеко. При съемке гоночных машин с открытым кокпитом, камера будет стараться навести фокус точно по шлему пилота. При съемке массовых мероприятий с большим количеством участников вы можете заранее зарегистрировать в памяти те лица, которые являются для вас приоритетными, чтобы автофокус не сбивался на других людей.

Чтобы точно не упустить важный момент, используйте функцию Pre-Capture, которая может работать со скоростями вплоть до 120 кадров/с. Заранее задайте необходимый интервал, от 0.005 до 1 с, – камера сохранит все снимки, сделанные за это время до нажатия на спуск. Это позволяет получить кадры, которые вы в обычной ситуации не успели бы сделать из-за задержки реакции. Функция работает со всеми форматами изображения: JPEG, HEIF и RAW. Поскольку в данном режиме камера, по сути, ведет непрерывную цикличную съемку, она быстро разряжает батарею, поэтому мы советуем привязать эту функцию к какой-либо клавише на камере и активировать только непосредственно перед важным моментом.

Разрешение матрицы составляет 24 Мп – традиционно для спортивных и репортажных камер. Матричный стабилизатор работает с эффективностью до 8 ступеней экспозиции (в зависимости от используемого объектива). Из-за использования глобального затвора минимальная светочувствительность составляет ISO 250. Это немного снижает динамический диапазон, однако данный фотоаппарат в любом случае вряд ли будет использоваться для пейзажных снимков с длинной выдержкой, а при съемке в JPEG (в особенности на повышенных ISO) вы вообще не заметите никакой разницы. А вот что может оказаться действительно неприятным, так это довольно высокий уровень шума: при ISO 6400, 12800 и выше камера проигрывает своим конкурентам (например, Canon EOS R3) порядка 1 ступени экспозиции.

Alpha a9 III – первая камера Sony, которая может снимать 4К 120р видео без кроп-фактора, используя все поле зрение объектива. При выборе 60 кадров/с камера использует сверхдискретизацию (оверсэмплинг) из 6К изображения, что существенно подавляет муар и улучшает детализацию. Профили изображения S-Cinetone обеспечивают по-настоящему кинематографичные, мягкие цвета с возможностью глубокой пользовательской настройки гаммы, контраста и других параметров. При использовании фирменных объективов Sony доступна функция автоматической коррекции дыхания фокуса: границы кадра не смещаются при изменении дистанции фокусировки. Наконец, если вы снимаете сами себя без оператора, можно воспользоваться интеллектуальным кадрированием: поставьте камеру на штатив и займите свою позицию, она автоматически будет отслеживать ваши перемещения, панорамируя кадр вслед за вами.

Alpha a9 III также обладает множеством возможностей для дистанционной съемки: вы можете использовать USB, Wi-Fi или Ethernet соединение. Встроенный модуль 2x2 MIMO обеспечивает быструю беспроводную передачу изображения, а при подключении по Ethernet кабелю вы сможете расположить камеру за сотни метров от себя и управлять съемкой дистанционно.

В перспективе Sony обещает добавить поддержку C2PA – это специальные криптографические метаданные, которые сохраняются вместе со снимком, а также сохраняют в себе всю историю редактирования. К примеру, это позволит автору со 100% точностью доказать, что снимок не подвергался обработке, а если подвергался – показать, что именно было изменено, а что осталось нетронутым. Во время массового использования нейросетей, искусственно сгенерированного контента и дип-фейков данный функционал может оказаться очень полезным.