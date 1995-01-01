Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (ILCE-7SM3) (уцененный)
Код товара : УТ-00072541
Артикул : @ ILCE7SM3B.CEC (у)
Причина уценки:
повреждена упаковка
17%
314 990 ₽
259 999 ₽
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Описание
- 12,1-мегапиксельный полнокадровый датчик изображения Exmor R CMOS для съемки при слабом освещении и значительного уменьшения эффекта желе
- Новый процессор обработки изображения BIONZ XR ™ до 8 раз более производительный по сравнению с предыдущими моделями
- ISO 80 – 102 400 c расширяемым диапазоном от 40 до 409600 единиц
- Запись видео в формате 4K 120p, 10-битная глубина цвета 4:2:2 при записи 4К 60р на карту памяти, All-Intra видео, формат XAVC HS с кодеком H.265
- Нет 30-минутного ограничения времени записи
- Отсутствие перегрева: непрерывная запись видео в формате 4K 60p 10-бит 4:2:2 в течение часа и более, пока не закончится заряд аккумуляторной батареи
- Динамический диапазон более 15 ступеней для съемки видео
- Запись 16-битных RAW видеоданных на внешнее устройство в формате 4K 60p через HDMI
- Быстрая гибридная система автофокусировки с 759 фазовыми датчиками автофокуса, охватывающими 92% датчика изображения
- Улучшенная автофокусировка по глазам в режиме реального времени в режиме видео и фото
- 5-осевая оптическая стабилизация изображения в корпусе камеры дополнена новым активным режимом (Active mode)
- Камера оснащена большим OLED-видоискателем с самым высоким разрешением - 9,44 миллиона точек
- Наклонно-поворотный ЖК-монитор повышает гибкость съемки
- Полностью переработанная система меню с поддержкой сенсорной навигации
- Фотосъемка со скоростью до 10 кадров в секунду для более чем 1000 последовательных несжатых изображений RAW
- Два комбинированных слота для карт памяти, каждый принимает SD UHS-II или CFexpress Type A
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