Беззеркальный фотоаппарат Sony a7R IV Body (ILCE7RM4B)
Код товара : УТ-00066230
Артикул : @ ILCE7RM4B.CEC
259 990 ₽
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Характеристики
Объектив
Объектив
нет в комплекте, совместимы Sony E (FE) и Sony A через адаптер LA-EA3
Стабилизатор изображения
5-осевая система матричной стабилизации (эффективность до 5.5 ступеней)
Фотосъёмка
Автоспуск
10, 5 и 2 секунды (1, 3, 5 кадров)
Размер фотоизображения
9504 х 6336 (35 мм), 6240 х 4160 (APS-C)
Баланс белого
авто, 10 предустановок, установка температуры в К, ручной
Серийная съемка
10 кадров/с (с автофокусировкой, автоэкспозицией, 8 кадров/с с LiveView, до 30 кадров в RAW без сжатия или 68 кадров в JPEG / RAW 12 бит)
Цифровой зум
интеллектуальный: 1.5x, обычный: 4х
Съёмка видео
Формат записи звука
XAVC S: Linear PCM (Stereo), AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2ch, Dolby® Digital Stereo Creator
Видеосъемка
4K 30, 25, 24 кадра/с, Full HD до 120 кадров/с, одновременная запись Proxy файла в 720p, чистый HDMI выход в 4К 8 бит (4:2:2)
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридный, фазовый + контрастный: 567 точек фазовой фокусировки (покрытие 74% площади) + 425 точек контрастной фокусировки; фокусировка по глазам (Eye AF, в том числе в видео), определение лиц
Матрица
Датчик изображения
35.7 х 23.8 мм CMOS с обратной подсветкой (Exmor R CMOS)
Светочувствительность
фото: ISO 100 – 32000 (с расширением до 50 – 102400 единиц); видео: ISO 100 – 32000
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
61
Прочие особенности
Дата анонса
01.07.2019
Комплектация
аккумулятор NP-FZ100, зарядное устройство BC-QZ1 со шнуром питания, плечевой ремень, заглушка на камеру, крышка башмака вспышки, кабель USB 3.1 тип С, защита кабеля
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам
Брекетинг экспозиции
3 или 5 кадров с шагом от 1/3 до 3 EV, 9 кадров с шагом от 1/3 до 1 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть, от - 4 до +3 диоптрий
Видоискатель
электронный, 0.5" (1.3 см), UXGA OLED, прибл. 5.76 млн. точек, 100% покрытие кадра, увеличение 0.78х (объектив 50мм, фокусировка на бесконечность). вынос окулярной точки 23 мм (18.5 мм от рамки наглазника)
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
2 гнезда для карт SDHC, SDXC (оба с поддержкой UHS-II)
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FZ100 (670 кадров при использовании ЖК-монитора, 530 кадров при использовании видоискателя, стандарт измерения CIPA) или постоянное питание по USB от сетевого адаптера / внешнего аккумулятора
Физические характеристики
Вес
665 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
128.9 x 96.4 x 77.5 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с, серийная съемка: до 10 кадров/с; гнездо PC
Описание
Камера, которая вдохновляет
Получите больше творческой свободы благодаря несравнимому качеству изображения и скорости обработки. Камеры серии α7R обладают расширенными возможностями подключения, а также обеспечивают стабильную работу даже в жестких условиях, привычных для профессиональных фотографов.
Невероятные оттенки
Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R™ на 61,0 МП и процессор изображений BIONZ X™ обеспечивают непревзойденное разрешение, точную градацию и низкий уровень шума, поднимая детализацию на новый уровень, что оценят фотографы. Благодаря этому α7R IV фиксирует настроение каждой сцены и текстуру предметов.
Самая высокая скорость серийной съемки в классе
α7R IV обеспечивает отличное разрешение и частоту съемки до 10 кадров/с в режиме механического затвора (до 8 кадров/с в режиме серийной съемки с просмотром в реальном времени). Идеально подходит для съемки важных моментов, например динамичных сцен с участием диких животных, а высокая детализация обеспечивается благодаря разрешению 61,0 МП.
АФ по глазам в реальном времени: эволюция съемки
Функция АФ по глазам в реальном времени расширила возможности портретной съемки. Технология на базе ИИ обеспечивает мгновенное и точное обнаружение и отслеживание глаз для четкой фокусировки на лице объекта, например во время съемки быстродвижущейся модели на фотосессии. Так фотограф может больше сосредоточиться на самой композиции.
Новый уровень качества
Режим мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом из 16 кадров
С этой функцией матрица сдвигается с шагом на один или полпикселя в заранее определенном порядке. Камера делает 16 кадров со смещением пикселей, компонуя их в снимок размером прибл. 240,8 МП (размер исходных данных — около 963,2 МП). В результате фотографии архитектуры и предметов искусства поражают реалистичностью, текстурой и цветом, передавая настроение и обстановку подобно 3D-картинке.
АФ по глазам в реальном времени для видеосъемки
АФ по глазам в реальном времени теперь доступна для видеосъемки: эта функция обнаруживает глаза объекта и продолжает отслеживать его по одному глазу. α7R IV обеспечивает точную фокусировку, а значит, вы можете сосредоточиться на композиции.
Цифровой аудиоинтерфейс для записи четкого звука
Цифровой аудиоинтерфейс подключается к мультиинтерфейсному разъему. Используйте новый остронаправленный микрофон ECM-B1M или комплект адаптеров XLR для записи высококачественного звука с минимальным искажением.
Видео