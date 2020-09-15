Описание

Полнокадровые возможности в компактном корпусе

Всем известно, что чем больше матрица камеры, тем более качественные изображения можно снять с ее помощью, а полнокадровая матрица камеры α7C намного превосходит по размеру матрицы смартфонов, компактных цифровых камер и похожих по размеру камер APS-C со сменной оптикой. В результате мы имеем больший захват света, который позволяет получить высококачественные изображения с низким уровнем шума, а также большую детализацию, как темных, так и светлых участков.

Большая матрица — превосходное качество изображения

Благодаря полнокадровой матрице можно создавать великолепные снимки, которые раньше не удавалось сделать на камеру такого формата. Матрица камеры α7C в два раза больше тех, что установлены в камерах APS-C такого же размера, и в 30 раз больше матриц смартфонов. Это обеспечивает превосходные и детализированные изображения.

Вся красота мира в одном фото

CMOS-матрица Exmor R™ на 24,2 МП10 и процессор BIONZ X™ от Sony обеспечивают превосходную цветопередачу, а широкий динамический диапазон в 15 ступеней позволяет запечатлеть все детали и плавные переходы при любой освещенности, как на фото, так и на видео.

Превосходная запись видео в 4K

Эффект боке с небольшой глубиной резкости — одно из преимуществ полнокадровых камер. Попиксельное считывание без их объединения обеспечивает передискретизацию, эквивалентную записи в 6K, и изображения без эффектов муара и ступенчатых контуров.

Больше творчества с профилями S-Log, HLG и функцией Picture Profile

Профиль S-Log улавливает широкий динамический диапазон в 14 ступеней, отображая все детали темных и светлых участков при цветокоррекции. Профиль HLG (Hybrid Log-Gamma) упрощает съемку и воспроизведение HDR-видео, а с функцией Picture Profile можно выбрать разные настройки.

Высокоточная АФ: быстрое распознавание объекта и сохранение фокуса

В камере α7C используются та же функция 4D FOCUS, что и в известной модели α9. Она быстро распознает объект и стабильно отслеживает его с широкой зоной охвата. 693 точки фазовой автофокусировки покрывают прибл. 93% площади изображения.

Быстродвижущиеся объекты больше не проблема

Камера α7C позволяет запечатлеть движущиеся объекты в серийном режиме до 10 кадров/с с отслеживанием АФ/АЭ и до 8 кадров/с в режиме live view. Также возможна бесшумная съемка до 10 кадров/с с отслеживанием АФ/АЭ.

Надежное и стабильное отслеживание объектов

Отслеживание на базе ИИ и АФ по глазам в реальном времени от Sony

Более качественные портреты получаются благодаря надежной функции отслеживания объектов. Как и в предыдущих моделях, в этой камере для ее активации нужно наполовину нажать предварительно настроенную кнопку затвора. Еще один новый способ быстро запустить отслеживание в реальном времени, даже если не выбран режим AF-C, — нажать кнопку AF-ON на камере α7C. Фокус сохраняется даже в том случае, если лицо объекта не полностью освещено или на нем надеты очки.

АФ по глазам животных в реальном времени

Снимать домашних и диких животных теперь гораздо легче благодаря передовой АФ на базе алгоритмов. Она обеспечивает быстрое, точное, автоматическое определение и отслеживание именно взгляда животного и сохраняет четкий фокус на нем. АФ срабатывает, даже если в кадре появляются помехи или происходит перемещение из горизонтальной ориентации в вертикальную.

Надежная съемка фото и видео с рук

Механизм 5-осевой стабилизации изображения камеры α7C компенсирует пять типов дрожания камеры. Качество изображений остается превосходным даже при съемке без гиростабилизатора или ночью. Среди этих типов угловые дрожания (поперечной и вертикальной осей), часто появляющиеся в телеобъективах, сдвиги по осям X и Y при увеличении изображения, а также поворотные дрожания (по оси Z), нежеланные при ночной съемке.

Откидной ЖК-монитор

Откидной ЖК-монитор камеры α7C можно просматривать даже с подсоединенным микрофоном, на подвесе или при съемке с разных ракурсов. Вы также вы можете подключить наушники, а мощный аккумулятор выдержит самые длительные съемки. Из-за этих и других преимуществ камера α7C идеально подходит для съемки видеоблогов и другого контента.

Цифровой аудиоинтерфейс для записи четкого звука

Если подключить микрофон с регулируемой направленностью ECM-B1M от Sony или адаптер XLR-K3M через мультиинтерфейсный разъем, аудио будет передаваться как цифровой сигнал. Это сделает возможной качественную запись звука без лишних аудиокабелей.

Рукоятка с беспроводным управлением для быстрого начала съемки блога

С дополнительной рукояткой GP-VPT2BT с Bluetooth® можно управлять записью, зумом, а также использовать ее как штатив для съемки в режиме hands-free. Пользовательская кнопка и возможность установить камеру под любым углом делают съемку эффективнее.