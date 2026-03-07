Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha a77 Kit 16-50mm f/2.8 DT SSM (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00091962
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-03-07/2
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации на корпусе, резинки на объективе побелели и отходят.
Пробег: 6700 кадров
S/n: 3320656
Комплектация: камера, объектив, АКБ, ЗУ, ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.