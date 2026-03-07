Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha a77 Kit 16-50mm f/2.8 DT SSM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00091962 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-03-07/2 Код товара: УТ-00091962 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-03-07/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации на корпусе, резинки на объективе побелели и отходят.

Пробег: 6700 кадров

S/n: 3320656

Комплектация: камера, объектив, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации на корпусе, резинки на объективе побелели и отходят.

Пробег: 6700 кадров

S/n: 3320656

Комплектация: камера, объектив, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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