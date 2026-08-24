Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Body (состояние 4-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096743 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-24/6 Код товара: УТ-00096743 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-24/6 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Следы эксплуатации, потертости корпуса.

Пробег:94000

S/n:3986399

Комплектация:

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Следы эксплуатации, потертости корпуса.

Пробег:94000

S/n:3986399

Комплектация:

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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