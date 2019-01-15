Беззеркальный фотоаппарат Sony a6400 Kit 18-135mm, черный
Код товара : УТ-00062270
Артикул : # ILCE6400MB.CEC
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Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
55
Объектив
SONY E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS (SEL-18135)
Оптический зум
7.5х
Стабилизатор изображения
оптический, в объективе
Фотосъёмка
Автоспуск
10 / 5 / 2 с. (1, 3, 5 кадров)
Размер фотоизображения
6000 х 4000 (3:2), 6000 x 3376 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
Баланс белого
авто, 10 предустановок, ручная установка, установка температуры в К (2500 - 9900 К)
Серийная съемка
без видоискателя: 11 кадров в секунду (следящий автофокус), с видоискателем: 8 кадров/с, длина серии: 46 снимков в RAW, 44 в RAW + JPEG, 115 в JPEG Fine
Цифровой зум
фото: 1.4х, 2х, 4х, 8х; видео: 4х
Съёмка видео
Битрейт
4К: 100 или 60 Мбит/с, Full HD: 16 - 100 Мбит/с
Видеосъемка
UHD 4K 30р, "чистый" HDMI 4:2:2 8 бит, тайм код, User Bit, зебра, фокус пикинг, прокси 720р, S-Log2, S-Log3, HLG гамма
Фокусировка
Функции автофокуса
гибридная автофокусировка: по контрасту + с детекцией фаз (425 точек), Real-time Tracking (улучшенная следящая), Real-time Eye AF (улучшенная по глазам)
Матрица
Датчик изображения
23.5 х 15.6 мм, APS-C Exmor CMOS
Светочувствительность
фото: ISO 100 - 32 000 c расширением до 102 400, видео: ISO 100 - 32 000
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Прочие особенности
Дата анонса
15.01.2019
Комплектация
кабель Micro USB, адаптер питания переменного тока, аккумулятор NP-FW50, наплечный ремень, крышка видоискателя, крышка горячего башмака
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
1200-зональный TTL-замер, матричный, центровзвешенный или точечный
Брекетинг экспозиции
3, 5 или 9 кадров: с шагом до 3 EV (3, 5 кадров) или 1 EV (9 кадров)
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +3 диоптрий
Видоискатель
0.39 дюйма (1 см) XGA OLED Tru-Finder 2.4 млн. точек, увеличение приблизительно 0.7х (в 35-мм эквиваленте)
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG-Duo (1 слот)
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 360 снимков при использовании видоискателя / 410 – по ЖК-экрану (по стандартам CIPA), видео: около 70 мин.; зарядка и съемка с питанием по USB
Физические характеристики
Вес
403 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
Размеры товара
120.0 х 66.9 х 59.7 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
горячий башмак для вспышек Sony и совместимых
Встроенная вспышка
Есть
Описание
SONY Alpha a6400 – первая камера, использующая технологии искусственного интеллекта Speed x AI для невероятно быстрой и надежной фокусировки. Камера моментально определяет лица и глаза и старается удерживать фокус на заданном объекте, не переключаясь на других людей. Быстрый гибридный автофокус работает практически по всей площади матрицы, поэтому вы можете просто забыть о нем и сосредоточиться на другом: на композиции или на контакте с моделью. Сенсорный откидной дисплей удобен для селфи и съемки видеоблогов. а6400 обладает очень мощным функционалом для видеосъемки на профессиональном уровне.
Встроенный интервалометр позволяет снимать продолжительные тайм-лапсы (до 9999 кадров), при этом впервые предоставляется контроль за реакцией камеры на изменяющуюся освещенность: быстрый, средний или медленный.
Сенсорный экран. Вы можете управлять фокусировкой, указывая нужный объект на экране пальцем (классический сенсорный автофокус, удобен при использовании штатива), или переключаться между точками фокусировки, проводя по экрану в соответствующем направлении (удобно при съемке по видоискателю). Второй вариант заменяет собой физический джойстик автофокуса. Дисплей отклоняется вверх и вниз, причем впервые для камер 6000-й серии его можно поднять вверх на 180°, когда вы снимаете самого себя.
Дистанционная съемка с ПК с помощью новой программы Imaging Edge должна прийтись по душе тем, кто занимается студийной съемкой (в том числе - предметной). В числе возможностей заявлено наложение изображения – для точной настройки фокуса, композиции и экспозиции.
Большое внимание по традиции уделено видео: a6400 стала первой APS-C камерой Sony с поддержкой съемки в HLG (HDR-гамме). HLG является более простым решением для сохранения деталей высококонтрастных сцен, по сравнению с использованием Log-гаммы (тем более, что камеры Sony не поддерживают загрузку LUT-профилей). Хотя HLG и не дает таких широких возможностей для профессионального грейдинга, для большинства любителей и даже ряда профессионалов этого будет вполне достаточно, тем более что HLG файлы просматриваются на HDR телевизорах и HDR мониторах Sony без необходимости в какой-либо обработке. Запись Log на карту памяти также присутствует: в виде S-Log2 и S-Log3, есть «зебра», «фокус-пикинг», параллельная запись прокси файлов в 720p, вывод 4:2:2 8 бит через HDMI. Как и ранее, 4К видео сэмплируется со всех пикселей матрицы, получается преобразование 6К в 4К с сохранением высокой детализации.
Sony a6400 выполнена в магниевом корпусе с некоторой степенью защиты от пыли и брызг (не 100%). Затвор камеры протестирован на 200 000 срабатываний. Из других ключевых пунктов: скоростная серийная съемка 8 или 11 кадров в секунду, видоискатель с высоким разрешением, небольшая встроенная вспышка и башмак для более мощной внешней. Немного поднят верхний порог светочувствительности: с ISO 25600 до 32 000, или до 102 400 в расширенном диапазоне), также улучшена фокусировка при недостаточном освещении (до EV -2).