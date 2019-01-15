SONY Alpha a6400 – первая камера, использующая технологии искусственного интеллекта Speed x AI для невероятно быстрой и надежной фокусировки. Камера моментально определяет лица и глаза и старается удерживать фокус на заданном объекте, не переключаясь на других людей. Быстрый гибридный автофокус работает практически по всей площади матрицы, поэтому вы можете просто забыть о нем и сосредоточиться на другом: на композиции или на контакте с моделью. Сенсорный откидной дисплей удобен для селфи и съемки видеоблогов. а6400 обладает очень мощным функционалом для видеосъемки на профессиональном уровне.

C 2024 года камера получила новый штатный объектив 16-50mm F3.5-5.6 PZ OSS II – его основным отличием от первой версии является новый микропроцессор, который позволяет объективу фокусироваться одновременно с зуммированием, таким образом получается парфокальный эффект, фокус не сбивается при «наезде» или «отъезде» кадра. Новый объектив также поддерживает высокоскоростную серийную съемку (до 120 кадров/с) и запись видео в рапиде. Оптическая схема не изменилась, а байонетное крепление теперь выполнено из пластика.

Встроенный интервалометр позволяет снимать продолжительные тайм-лапсы (до 9999 кадров), при этом впервые предоставляется контроль за реакцией камеры на изменяющуюся освещенность: быстрый, средний или медленный.

Сенсорный экран. Вы можете управлять фокусировкой, указывая нужный объект на экране пальцем (классический сенсорный автофокус, удобен при использовании штатива), или переключаться между точками фокусировки, проводя по экрану в соответствующем направлении (удобно при съемке по видоискателю). Второй вариант заменяет собой физический джойстик автофокуса. Дисплей отклоняется вверх и вниз, причем впервые для камер 6000-й серии его можно поднять вверх на 180°, когда вы снимаете самого себя.

Дистанционная съемка с ПК с помощью новой программы Imaging Edge должна прийтись по душе тем, кто занимается студийной съемкой (в том числе - предметной). В числе возможностей заявлено наложение изображения – для точной настройки фокуса, композиции и экспозиции.

Большое внимание по традиции уделено видео: a6400 стала первой APS-C камерой Sony с поддержкой съемки в HLG (HDR-гамме). HLG является более простым решением для сохранения деталей высококонтрастных сцен, по сравнению с использованием Log-гаммы (тем более, что камеры Sony не поддерживают загрузку LUT-профилей). Хотя HLG и не дает таких широких возможностей для профессионального грейдинга, для большинства любителей и даже ряда профессионалов этого будет вполне достаточно, тем более что HLG файлы просматриваются на HDR телевизорах и HDR мониторах Sony без необходимости в какой-либо обработке. Запись Log на карту памяти также присутствует: в виде S-Log2 и S-Log3, есть «зебра», «фокус-пикинг», параллельная запись прокси файлов в 720p, вывод 4:2:2 8 бит через HDMI. Как и ранее, 4К видео сэмплируется со всех пикселей матрицы, получается преобразование 6К в 4К с сохранением высокой детализации.

Sony a6400 выполнена в магниевом корпусе с некоторой степенью защиты от пыли и брызг (не 100%). Затвор камеры протестирован на 200 000 срабатываний. Из других ключевых пунктов: скоростная серийная съемка 8 или 11 кадров в секунду, видоискатель с высоким разрешением, небольшая встроенная вспышка и башмак для более мощной внешней. Немного поднят верхний порог светочувствительности: с ISO 25600 до 32 000, или до 102 400 в расширенном диапазоне), также улучшена фокусировка при недостаточном освещении (до EV -2).