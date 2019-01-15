Беззеркальный фотоаппарат Sony a6400 Kit 16-50mm II, черный (уцененный)
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Описание
SONY Alpha a6400 – первая камера, использующая технологии искусственного интеллекта Speed x AI для невероятно быстрой и надежной фокусировки. Камера моментально определяет лица и глаза и старается удерживать фокус на заданном объекте, не переключаясь на других людей. Быстрый гибридный автофокус работает практически по всей площади матрицы, поэтому вы можете просто забыть о нем и сосредоточиться на другом: на композиции или на контакте с моделью. Сенсорный откидной дисплей удобен для селфи и съемки видеоблогов. а6400 обладает очень мощным функционалом для видеосъемки на профессиональном уровне.
C 2024 года камера получила новый штатный объектив 16-50mm F3.5-5.6 PZ OSS II – его основным отличием от первой версии является новый микропроцессор, который позволяет объективу фокусироваться одновременно с зуммированием, таким образом получается парфокальный эффект, фокус не сбивается при «наезде» или «отъезде» кадра. Новый объектив также поддерживает высокоскоростную серийную съемку (до 120 кадров/с) и запись видео в рапиде. Оптическая схема не изменилась, а байонетное крепление теперь выполнено из пластика.
Встроенный интервалометр позволяет снимать продолжительные тайм-лапсы (до 9999 кадров), при этом впервые предоставляется контроль за реакцией камеры на изменяющуюся освещенность: быстрый, средний или медленный.
Сенсорный экран. Вы можете управлять фокусировкой, указывая нужный объект на экране пальцем (классический сенсорный автофокус, удобен при использовании штатива), или переключаться между точками фокусировки, проводя по экрану в соответствующем направлении (удобно при съемке по видоискателю). Второй вариант заменяет собой физический джойстик автофокуса. Дисплей отклоняется вверх и вниз, причем впервые для камер 6000-й серии его можно поднять вверх на 180°, когда вы снимаете самого себя.
Дистанционная съемка с ПК с помощью новой программы Imaging Edge должна прийтись по душе тем, кто занимается студийной съемкой (в том числе - предметной). В числе возможностей заявлено наложение изображения – для точной настройки фокуса, композиции и экспозиции.
Большое внимание по традиции уделено видео: a6400 стала первой APS-C камерой Sony с поддержкой съемки в HLG (HDR-гамме). HLG является более простым решением для сохранения деталей высококонтрастных сцен, по сравнению с использованием Log-гаммы (тем более, что камеры Sony не поддерживают загрузку LUT-профилей). Хотя HLG и не дает таких широких возможностей для профессионального грейдинга, для большинства любителей и даже ряда профессионалов этого будет вполне достаточно, тем более что HLG файлы просматриваются на HDR телевизорах и HDR мониторах Sony без необходимости в какой-либо обработке. Запись Log на карту памяти также присутствует: в виде S-Log2 и S-Log3, есть «зебра», «фокус-пикинг», параллельная запись прокси файлов в 720p, вывод 4:2:2 8 бит через HDMI. Как и ранее, 4К видео сэмплируется со всех пикселей матрицы, получается преобразование 6К в 4К с сохранением высокой детализации.
Sony a6400 выполнена в магниевом корпусе с некоторой степенью защиты от пыли и брызг (не 100%). Затвор камеры протестирован на 200 000 срабатываний. Из других ключевых пунктов: скоростная серийная съемка 8 или 11 кадров в секунду, видоискатель с высоким разрешением, небольшая встроенная вспышка и башмак для более мощной внешней. Немного поднят верхний порог светочувствительности: с ISO 25600 до 32 000, или до 102 400 в расширенном диапазоне), также улучшена фокусировка при недостаточном освещении (до EV -2).
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|3х
|Объектив:
|SONY E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS
|Стабилизатор изображения:
|оптический, в объективе
|Диаметр светофильтра:
|40.5 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|23.5 х 15.6 мм, APS-C Exmor CMOS
|Число эффективных пикселей:
|24.2 миллиона
|Соотношение сторон:
|3:2, 16:9
|Светочувствительность:
|фото: ISO 100 - 32 000 c расширением до 102 400, видео: ISO 100 - 32 000
|Процессор
|Тип:
|Bionz X
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|фото: 1.4х, 2х, 4х, 8х; видео: 4х
|Формат файла:
|JPEG, RAW
|Баланс белого:
|авто, 10 предустановок, ручная установка, установка температуры в К (2500 - 9900 К)
|Серийная съемка:
|без видоискателя: 11 кадров в секунду (следящий автофокус), с видоискателем: 8 кадров/с, длина серии: 46 снимков в RAW, 44 в RAW + JPEG, 115 в JPEG Fine
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|10 / 5 / 2 с. (1, 3, 5 кадров)
|Размер фотоизображения:
|6000 х 4000 (3:2), 6000 x 3376 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр, до 9999 снимков, 3 настройки автоэкспозиции
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|UHD 4K 30р, "чистый" HDMI 4:2:2 8 бит, тайм код, User Bit, зебра, фокус пикинг, прокси 720р, S-Log2, S-Log3, HLG гамма
|Разрешение видеозаписи:
|3840 x 2160 24, 25, 30 кадров/с, 1920 x 1080p – до 120 кадров/с,
|Формат видеозаписи:
|XAVC S, AVCHD Ver. 2.0 (MPEG-4 AVC/H.264)
|Продолжительность видео:
|без ограничений
|Формат записи звука:
|XAVC S: Linear PCM (стерео), AVCHD: Dolby Digital 2ch,
|Средний битрейт:
|4К: 100 или 60 Мбит/с, Full HD: 16 - 100 Мбит/с
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/4000 - 30 с, длительная от руки (bulb)
|Замер экспозиции:
|1200-зональный TTL-замер, матричный, центровзвешенный или точечный
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
|Брекетинг экспозиции:
|3, 5 или 9 кадров: с шагом до 3 EV (3, 5 кадров) или 1 EV (9 кадров)
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридная автофокусировка: по контрасту + с детекцией фаз (425 точек), Real-time Tracking (улучшенная следящая), Real-time Eye AF (улучшенная по глазам)
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|есть, X-синхронизация 1/160 с
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Sony и совместимых
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см), 921.6 тыс. точек, наклонный (вверх до 180°), сенсорный: фокусировка по касанию, тачпад
|Видоискатель:
|0.39 дюйма (1 см) XGA OLED Tru-Finder 2.4 млн. точек, увеличение приблизительно 0.7х (в 35-мм эквиваленте)
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +3 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG-Duo (1 слот)
|Связь с компьютером:
|USB 2.0 (micro B)
|Видео выход:
|AV, HDMI micro D
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц), NFC
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 360 снимков при использовании видоискателя / 410 – по ЖК-экрану (по стандартам CIPA), видео: около 70 мин.; зарядка и съемка с питанием по USB
|Физические характеристики
|Вес:
|403 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
|Размеры:
|120.0 х 66.9 х 59.7 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|15.01.2019 г.
|Комплектация:
|кабель Micro USB, адаптер питания переменного тока, аккумулятор NP-FW50, наплечный ремень, крышка видоискателя, крышка горячего башмака