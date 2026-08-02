Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha 450 Kit 18-55mm SAM (состояние 3) (б/у)
Код товара:УТ-00095938
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-02/4
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Потертости, бытовые загрязнения.
Пробег:11500
S/n:4570351/4413005
Комплектация:Фотоаппарат, объектив, крышка объектива, зарядное устройство, аккумулятор
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.