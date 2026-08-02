Зеркальный фотоаппарат Sony Alpha 450 Kit 18-55mm SAM (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00095938 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-02/4 Код товара: УТ-00095938 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-02/4 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Стабилизация изображения Есть Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Потертости, бытовые загрязнения.

Пробег:11500

S/n:4570351/4413005

Комплектация:Фотоаппарат, объектив, крышка объектива, зарядное устройство, аккумулятор

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Стабилизация изображения Есть Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Потертости, бытовые загрязнения.

Пробег:11500

S/n:4570351/4413005

Комплектация:Фотоаппарат, объектив, крышка объектива, зарядное устройство, аккумулятор

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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