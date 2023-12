Описание

Новая 50,1-мегапиксельная (прибл. число эффективных пикселей) полнокадровая многослойная CMOS-матрица в сочетании с улучшенным, в восемь раз более мощным процессором обработки изображений BIONZ XR™ [i]

Серийная съемка без затемнения экрана или видоискателя со скоростью до 30 кадров/сек [ii]

Невероятно быстрая скорость считывания матрицы позволяет осуществлять до 120 вычислений (отслеживаний) АФ/АЭ в секунду [iii] , что в два раза больше по сравнению с возможностями Alpha 9 II, даже в режиме серийной съемки со скоростью 30 кадров/сек

Большой и яркий электронный видоискатель (размер 0,64 дюйма, прибл. 9,44 млн. точек, технология OLED Quad-XGA) — впервые [iv] среди камер Sony с частотой обновления 240 кадров/сек

Бесшумный и работающий без вибрации электронный затвор

Впервые в мире — съемка без мерцания как с механическим, так и с электронным затворомiv

Синхронизация вспышки при съемке с электронным затвором [v] при выдержке до 1/200 сек. — впервые в семействе Alpha

Самая быстрая в мире iv синхронизация вспышки при съемке с механическим затвором: при выдержке до 1/400 сек.

Запись видео в формате 8K (оверсэмплинг с 8,6K) 10-bit 4:2:0 XAVC HS с частотой 30 кадров/сек.[vi] позволяет добиться невероятного уровня детализации. Также доступна запись в 4K на частоте 120 кадров/сек [vii] в формате 10-bit 4:2:2.

Широкий динамический диапазон: 15 ступеней для фото- [viii] и 15+ для видеосъемки v

Улучшенная функция автофокусировки по глазам людей и животных в реальном времени теперь работает и для птиц [ix]

Стабилизация изображения по пяти осям, дающая преимущество в 5,5 ступеней экспозиции [x]

Технология цветопередачи S-Cinetone, представленная в кинокамерах FX9 и FX6, позволяет добиться выразительной кинематографичной картинки

Полный набор интерфейсов передачи данных, необходимых для профессиональной работы: самый быстрый в индустрии встроенный модуль[xi] WiFi, SuperSpeed USB (10 Гб/сек), 1000BASE-T Ethernet и другие

Компания Sony Electronics, мировой лидер в мире фото- и видеотехники и производстве матриц, объявляет о выпуске новой революционной полнокадровой камеры семейства Alpha, Alpha 1. Эта модель с ее невероятным набором инноваций станет очередным подтверждением, что Sony намерена и дальше прокладывать путь в будущее для всей отрасли.

Alpha 1 — самая технологически совершенная и инновационная модель от Sony на сегодняшний день. Она способна снимать фото и записывать видео с таким разрешением и на такой скорости, которые были непредставимы до сего дня в мире цифровых камер. Совершенно новая многослойная полнокадровая матрица Exmor RS™ с разрешением 50,1 мегапикселя, до 120 вычислений (отслеживаний) АФ/АЭ в секунду, видео в формате 8K 10-bit 4:2:0 с частотой 30 кадров/сек — все это предоставит фото- и видеографам совершенно новые возможности для творчества.

«С того момента, как мы выпустили свою первую беззеркальную камеру с байонетом E в 2010 году, мы продолжали совершать все новые технологические прорывы в этой области. Alpha 1 – это новая веха в развитии фотоинноваций Sony, созданная, чтобы расширять границы возможного в отрасли цифрового фото и видео, чтобы соответствовать новым требованиям отрасли, — отмечает Андрей Курганов, Руководитель отдела маркетинга фото- и видеотехники компании Sony Electronics в России и странах СНГ. — Новая модель Alpha 1 сочетает в себе беспрецедентное качество изображения, скорость работы, компактность и универсальность, что открывает профессиональным фотографам и видеографам множество новых возможностей для творчества. С этой камерой вы сможете делать больше, чем раньше».

Новая матрица обладает встроенной памятью, что в сочетании с улучшенным процессором обработки изображений BIONZ XR позволяет делать снимки с разрешением 50,1 мегапикселей с невероятной скоростью в 30 кадров/сек. При этом камера выполняет до 120 вычислений (отслеживаний) АФ/АЭ в секунду. Alpha 1 также отличается новым электронным видоискателем с разрешением 9,4 миллиона точек, выполненным по технологии OLED Quad-XGA. Частота обновления — 240 кадров/сек[xii], что позволяет полностью избежать затемнения. Кроме того, впервые в семействе Alpha, камера может писать видео в формате 8K 10-bit 4:2:0 и частотой 30 кадров/сек, а также в формате 4K 10-bit 4:2:2 с частотой 120 кадров/сек и технологией цветопередачи S-Cinetone. Модель Alpha 1 также обладает полным набором возможностей, необходимых для ускорения работы профессионалов репортажной съемки, включая в 3,5 раза более быструю беспроводную передачу отснятых материалов на FTP[xiii] и другие.

Беспрецедентное сочетание разрешения и скорости

Серийная съемка до 30 кадров в секунду

Благодаря беспрецедентной скорости своей работы Alpha 1 позволяет запечатлеть моменты, которые не удалось бы заснять на другую камеру. Эта модель дает фотографам возможность работать с самыми быстро движущимися объектами. Высочайшая скорость считывания 50,1-мегапиксельной матрицы и большой объем буферной памяти позволяют при скорости 30 кадров/сек. с электронным затвором сделать до 155 полнокадровых снимков в сжатом формате RAW[xiv] или 165 — в формате JPEG[xv]. При этом сохраняется полноценное отслеживание объекта и экспозиции[xvi].

Невероятная вычислительная мощь камеры обеспечивает до 120 отслеживаний АФ/АЭ в секунду, таким образом Alpha 1 может точно «вести» даже самый быстро движущийся объект. Автоэкспозиция отлично работает даже при быстрых изменениях освещения — скорость ее срабатывания составляет всего 0,033 секундыii.

Улучшенный электронный видоискатель с рекордной[xvii] частотой обновления — 240 кадров/сек.

Alpha 1 способна фотографировать с огромной скоростью, и видоискатель не отстает: благодаря рекорднойxvii частоте обновления в 240 кадров/сек.xii он обеспечивает невероятную плавность изображения. При этом видоискатель не темнеет в момент экспозиции, что позволяет фотографу, нажимающему на кнопку затвора, не отрываться от кадрирования или ведения объекта — даже в режиме серийной съемки. Разрешение в 9,44 млн. точек (прибл.), размер в 0,64 дюйма, технология Quad-XGA OLED и самая современная оптика обеспечивают наибольшую четкость картинки в видоискателе для этого класса камер.[xviii] Видоискатель Alpha 1 отличает также увеличение в 0,90х, поле зрения с углом 41° по диагонали и выносная окулярная точка 25 мм: все это обеспечивает отличную картинку без искажений по всему полю кадра.

Улучшенная автофокусировка

С выпуском Alpha 1 Sony еще шире раздвигает границы возможностей технологии автофокусировки: данная модель способна с легкостью и высочайшей точностью отслеживать даже сложные и быстро движущиеся объекты. На матрице расположены 759 датчиков фазовой автофокусировки, покрывающие примерно 92 % ее площади. Это позволяет неизменно точно фокусироваться даже в условиях, где другие системы автофокусировки давали бы сбой.

Благодаря новому процессору обработки изображений BIONZ XR функция интеллектуальной автофокусировки по глазам в реальном времени работает на 30 % лучше, чем в предыдущей итерацииi. Она позволяет надежно отслеживать глаза, даже когда взгляд не направлен в камеру. В дополнение к функциям отслеживания глаз людей и животных в реальном времени, Alpha 1 — впервые в семействе Alpha — позволяет также делать это при съемке птицix. Новые алгоритмы не упускают объект, даже если сидящая птица внезапно взлетает или при резком изменении кадрирования[xix].

В Alpha 1 также есть функция надежного отслеживания объекта в реальном времени с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм распознавания ориентируется по цвету, яркости и расстоянию до объекта, что позволяет максимально быстро определять его местоположение в пространстве.

Бесшумный и работающий без вибрации электронный затвор

За счет высокой скорости считывания новой матрицы эффект «желе» (rolling shutter) по сравнению с Alpha 9 II удалось уменьшить в 1,5 раза. Также впервые в миреiv камера позволяет вести серийную съемку без мерцания с использованием электронного затвораxvii. Такой затвор[xx], в отличие от механического, работает бесшумно и не создает вибраций корпуса. Теперь в таком удобном режиме можно вести серийную съемку и в сложных условиях освещения, например при использовании люминесцентных ламп или других искусственных источников света, склонных к мерцанию. Впервые в семействе Alphaxi возможна также синхронизация электронного затвора со вспышкой. Со вспышкой можно снимать в значительно большем количестве различных ситуаций, и во всех них теперь можно задействовать преимущества электронного затвора.

Синхронизация со вспышкой при выдержке 1/400 секунды благодаря двойному приводу затвора

Alpha 1 обеспечивает самую быструю в мире[xxi] синхронизацию механического затвора со вспышкой, всего 1/400 секунды, что позволяет легче работать с высокодинамичными сюжетами. Затвор изготовлен из углеродного волокна, а спуск осуществляется с помощью двойного привода (пружинного и электромагнитного), что позволяет обеспечить нужную прочность и легкость системы.

Инновации для съемки в высоком разрешении

Несмотря на крайне высокое разрешение, матрица Alpha 1 обеспечивает высокую светочувствительность с низким уровнем шума, а также 15+ ступеней динамического диапазона для видео и 15 для фото. Новейшая система обработки изображения позволяет получать плавные, естественные переходы между светлыми и темными участками кадра при любых значениях ISO от 100 до 32 000 (в режиме фото диапазон может быть расширен от ISO 50 до 102 400).

Кроме того, в камере представлен обновленный режим съемки со сдвигом пикселей (pixel shift), позволяющий объединить до 16 полнокадровых изображений. В этом режиме Alpha 1 с высочайшей точностью сдвигает матрицу с шагом в полпикселя или пиксель, чтобы получить 16 отдельных изображений суммарным разрешением 796.2 мегапикселя. Затем с помощью ПО для компьютера Sony Imaging Edge™ их можно объединить в одно изображение разрешением 17.280 x 11.520 пикселей. При этом возможна синхронизация со вспышкой на скорости до 1/200 секунды. Данный режим идеален для съемки архитектуры, предметов искусства и любых других статичных сюжетов, а итоговые изображения поражают количеством деталей и точностью передачи цвета.

Профессиональное качество видео

Съемка фильмов в формате 8K

Впервые для семейства Alpha, Alpha 1 поддерживает запись видео в формате 8K (оверсэмплинг с 8,6K) 10-bit 4:2:0 XAVC HS с частотой 30 кадров/сек. В сочетании с великолепной системой автофокусировки и технологиями передачи и градации цвета это позволяет видеографу полностью воплотить свои творческие идеи и добиться невероятно детализированной картинки. Записанное 8K-видео можно также использовать для получения итогового результата в 4K, при этом дополнительное разрешение исходника расширяет варианты редактирования.

Поддержка различных видеоформатов для профессиональной съемки

Alpha 1 позволяет записывать 4K с частотой до 120 кадров/сек.ix, что позволяет делать видеозаписи с пятикратным замедлением времени[xxii]. Помимо записи в формате 10-bit 4:2:2, данная функция может использоваться в сочетании с эффективным кодированием Long GOP или вариантом с более высоким качеством All-Intra (All-I).

В Alpha 1 представлена та же технология цветопередачи S-Cinetone, благодаря которой модели FX9 и FX6 заслужили высокие оценки по параметрам передачи оттенков и тонов кожи. Эта технология позволяет получать естественные полутона, мягкие оттенки и великолепные насыщенные цвета, что отвечает растущим требованиям к художественной цветопередаче. Режим записи с кривой гаммы S-Log3 позволяет обеспечить 15+ ступеней динамического диапазона, а цветовые профили S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine позволяют легко скоординировать видео, записанное на Alpha 1, с материалами с моделей VENICE, FX9 и других профессиональных кинокамер.

Конструкция, способствующая отводу тепла

Новая, специально разработанная конструкция способствует тому, чтобы матрица и процессор работали в штатном температурном режиме, т.ч. камера, не смотря на свою компактность, не перегревается. Благодаря этому она может записывать видео в формате 8K с частотой 30 кадров/сек. на протяжении примерно 30 минут.

Удобная съемка с рук

Высокоточный стабилизатор и гироскоп в сочетании с новейшими алгоритмами стабилизации изображения позволяют добиться преимущества в 5,5 ступеней экспозиции и получить максимально детализированные снимки с 50,1-мегапиксельной матрицы. В Alpha 1 также есть специальный режим Active Mode, обеспечивающий блестящую стабилизацию при съемке видео с рук. В ходе постобработки на компьютере можно воспользоваться функцией точной стабилизации изображения в программах Sony Catalyst Browse или Catalyst Prepare[xxiii], которая опирается на метаданные, записанные гироскопом камеры.

Другие функции Alpha 1: вывод данных в формате RAW с глубиной цвета 16 бит[xxiv] на внешний рекордер[xxv] через HDMI, что позволяет достичь максимальной гибкости в постобработке; цифровой звуковой интерфейс, встроенный в мультиинтерфейсный разъем камеры, что дает возможность использовать совместимые внешние микрофоны Sony для записи максимально четкого звука; оверсэмплинг с 5,8K в 4K с попиксельным считыванием без объединения пикселей в режиме Super 35 и многое другое.

Более удобный рабочий процесс благодаря расширенным возможностям подключения, включая работу с 5G-устройствами

Alpha 1 была спроектирована с учетом потребностей репортажных и спортивных фотографов и видеографов, которым необходимо отправлять заказчикам отснятые материалы чем как можно быстрее. Для этого в камере предусмотрены расширенные возможности подключения для высокоскоростной и надежной передачи данных. Встроенный модуль беспроводного локального соединения с двумя антеннами позволяет надежно обмениваться данными в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц[xxvi], при этом в последнем случае поддерживается технология 2x2 MIMO (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), что обеспечивает беспроводную передачу данных на FTP-сервер в 3,5 раза быстрее, чем у Alpha 9 II. Это важное преимущество для новостных и спортивных фотографов и видеографов, для которых критична скорость. С камерой поставляется коннектор USB Type-C®, позволяющий с высокой скоростью передавать данные на устройство с поддержкой 5G mmWave типа смартфона Sony Xperia PRO, а также на компьютер прямо во время съемки. Данная технология без проблем справляется с большим размером файлов с Alpha 1. В данной модели также присутствует интерфейс 1000BASE-T LAN для высокоскоростной и надежной передачи данных, включая удаленное управление камерой. Поддерживается и защищенный протокол FTPS, позволяющий шифровать передаваемые файлы с помощью SSL или TLS.

Помимо формата RAW со сжатием и без сжатия, Alpha 1 поддерживает формат RAW со сжатием без потерь, то есть без какого-либо ухудшения качества. Кроме того, камера позволяет снимать в «облегченном» JPEG. В этом формате файлы получаются меньшего размера по сравнению со «стандартным» JPEG, что по достоинству оценят репортеры и спортивные фотографы, ведь им нужно быстро передавать снимки в редакцию. Alpha 1 поддерживает не только RAW и JPEG, но также 10-битный формат HEIF (High Efficiency Image File). Он обеспечивает реалистичное отображение неба и человеческих лиц, т.е. сюжетов, где важны естественные и плавные цветовые переходы. Фотографии, снятые на Alpha 1, можно обрезать в самой камере до необходимого соотношения сторон и размера, а также повернуть.

Камера Alpha 1 совместима с различными приложениями, подключаемыми модулями и инструментами. С помощью приложений Imaging Edge Mobile и Imaging Edge Desktop[xxvii] можно без труда передавать файлы RAW и файлы со сжатием без потерь, а также дистанционно управлять функциями сенсорного отслеживания объекта и сенсорной автофокусировки. Подключаемый модуль Transfer & Tagging (версии 1.3 или более поздней) автоматически конвертирует голосовые заметки, прикрепленные к изображениям, в текст, а также позволяет передавать файлы с мобильного устройства на FTP-сервер. Приложения для настольных компьютеров Catalyst Browse/Catalyst Preparexxviii позволяют просматривать видеоклипы, снятые на камеру Sony, и управлять ими. Наконец, с помощью приложения Remote Camera Tool[xxviii] можно удаленно менять настройки камеры и вести съемку с компьютера, подключенного к ней с помощью кабеля проводной локальной сети. В этом приложении реализовано несколько улучшений для Alpha 1: более быстрая передача файлов, сенсорное управление, поддержка двух слотов для карт памяти и формата HEIF, а также многое другое.

Надежность и удобство использования

Профессионалам требуются не только улучшенные функции и высокая производительность. Им нужны надежные инструменты, которые не подведут в ответственный момент в самых сложных условиях эксплуатации. Камера Alpha 1 оснащена двумя слотами для карт памяти SDXC/SDHC UHS-I и UHS-II. Кроме того, поддерживается новый формат CFexpress Type A, который обеспечивает больший объем памяти и более высокую скорость чтения и записи. Корпус камеры выполнен из прочного магниевого сплава. Аккумулятор серии Z обладает высокой емкостью и позволяет делать больше снимков на одном заряде. Чтобы снимать еще дольше, можно приобрести батарейную рукоятку VG-C4EM (продается отдельно). Улучшенная технология очистки датчика от пыли, функция закрытия затвора при выключении камеры и защита от пыли и влаги[xxix] позволяют использовать камеру в самых сложных условиях. Камера оснащена надежным разъемом HDMI Type-A и поддерживает технологию USB PD (Power Delivery), которая позволяет заряжать камеру с помощью внешнего источника питания и снимать дольше, не расходую заряд внутреннего аккумулятора.

Структура меню камеры была переработана. Теперь перемещаться по нему гораздо удобнее. А сенсорное управление с функциями автофокусировки и отслеживания объекта при помощи касания делает работу на 3-дюймовом ЖК-мониторе с 1,44 млн точек более быстрой. Настройки съемки теперь меняются в соответствии с выбранным режимом, благодаря чему использовать разные значения диафрагмы, выдержки и другие настройки для съемки фотографий и записи видео стало как никогда просто.

Цена и доступность для РФ будут объявлены позже.

[i] По сравнению с процессором обработки изображений BIONZ X

[ii] В режиме скоростной серийной съемки Hi+. В режимах фокусировки, отличных от AF-C, данная функция работает только при выдержке 1/125 сек. и более коротких. В режиме AF-C функция работает при выдержке 1/250 сек. и более коротких, при этом максимальная частота кадров зависят от режима съемки и используемого объектива. При съемке в несжатом формате RAW максимальная скорость составляет 20 кадров/сек.

[iii] При выдержке 1/125 сек. и более коротких. Количество вычислений (отслеживаний) АФ зависит от используемого объектива.

[iv] На момент анонса в январе 2021 года по данным исследования Sony рынка полнокадровых беззеркальных камер со съемной оптикой, в линейке камер Sony

[v] При выдержке до 1/200 сек. Синхронизация через порт синхронизации вспышек при съемке с электронным затвором недоступна.

[vi] Параметр [APS-C S35] при съемке в форматах 4K 120p и 8K выставляется в положение [Выключен].

[vii] Применяется кроп-фактор в 10 %

[viii] По данным внутреннего тестирования Sony

[ix] Только для фотосъемки

[x] По стандартам CIPA, только для осей наклона по вертикали и вращения в горизонтальной плоскости, с объективом Planar T* FE 50 мм F1.4 ZA И выключенной функцией шумоподавления при длинной выдержке.

[xi] На момент анонса в январе 2021 года. По данным исследования Sony рынка цифровых камер со съемной оптикой.

[xii] При выборе частоты обновления 240 кадров/сек. угол зрения составляет 33°, а разрешение переключается на UXGA.

[xiii] В 3,5 раза быстрее по сравнению с Alpha 9 II

[xiv] В режиме серийной съемки Hi+, сжатый формат RAW, карта памяти CFexpress Type A. По тестам Sony.

[xv] В режиме серийной съемки Hi+ с картой памяти CFexpress Type A. По тестам Sony.

[xvi] На скорости 20 кадров/сек. можно снять до 238 полнокадровых изображений в сжатом формате RAW или 400 — в формате JPEG.

[xvii] На момент анонса в январе 2021 года по данным исследования Sony рынка цифровых фотокамер со съемной оптикой, в линейке камер Sony

[xviii] На момент анонса в январе 2021 года. По данным исследования Sony рынка полнокадровых беззеркальных камер, в линейке камер Sony.

[xix] Точная автофокусировка не гарантируется для 100 % объектов и ситуаций.

[xx] В режиме серийной съемки нельзя установить выдержку длиннее 1/2. Эффективность отслеживания объекта и максимальная диафрагма зависят от выставленных настроек и используемого объектива.

[xxi] На момент анонса в январе 2021 года по данным исследования Sony рынка цифровых полнокадровых камер со съемной оптикой.

[xxii] Требуется постобработка, а само видео должно быть записано в режиме S&Q на карту памяти CFexpress Type A с частотой кадров 120 (100) или выше.

[xxiii] Требуется Catalyst Browse™ версии 2020.1 или более поздней, Catalyst Prepare версии 2020.1 или более поздней.

[xxiv] Не для 8K. Совместимые рекордеры будут анонсированы позже.

[xxv] Совместимые рекордеры будут анонсированы позже.

[xxvi] Коммуникация в частотном диапазоне 5 ГГц может быть ограничена в некоторых странах и регионах.

[xxvii] Для объединения изображений требуется приложение для настольных компьютеров Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) 3.1 или более поздней версии.

[xxviii] Требуется приложение Remote Camera Tool 2.3 или более поздней версии.

[xxix] 100%-ная защита от пыли и влаги не гарантируется.