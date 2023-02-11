Бленда Sony ALC-SH116 для SEL50F18B (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065386
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-11/10
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации
750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 130386
Sony ALC-SH116 для SEL50F18B
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: бленда
Гарантия 14 дней.