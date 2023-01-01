Крышка для объектива Sony ALC-F62S 62 мм
Код товара : УТ-00007101
Артикул : ALCF62S.SYH
1 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.017
Описание
Крышка объектива Sony ALC-F62S подходит для всех объективов Alpha с диаметром резьбы светофильтра 62 мм. Защищает фронтальную линзу объектива от загрязнения и механических повреждений.