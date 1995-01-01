Крышка для байонета Sony ALC-B55 для камеры A-mount
Код товара : УТ-00024335
Артикул : ALCB55.AE
790 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
SONY ALC-B55 крышка для байонета Sony A (на корпусе камеры). Защищает внутренности фотоаппарата от попадания внутрь пыли и грязи при хранении камеры без объектива. Материал: пластик.
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