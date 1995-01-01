Дополнительный хват Sony AG-R2 для камер серии RX100

0 0 отзывов Код товара : УТ-00007980 Артикул : AGR2B.SYH

<





>

Все характеристики Накладка из эластомера и поликарбоната создает дополнительный выступ для пальцев для уверенного захвата камеры и комфортной съемки. Идеально сочетается с дизайном самой камеры. Подходит для Sony RX100, RX100 II, RX100 III и RX100 IV. Задать вопрос 2 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.035

Описание Накладка из эластомера и поликарбоната создает дополнительный выступ для пальцев для уверенного захвата камеры и комфортной съемки. Идеально сочетается с дизайном самой камеры. Подходит для Sony RX100, RX100 II, RX100 III и RX100 IV.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.