Дополнительный хват Sony AG-R2 для камер серии RX100
Код товара : УТ-00007980
Артикул : AGR2B.SYH
2 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.035
Описание
Накладка из эластомера и поликарбоната создает дополнительный выступ для пальцев для уверенного захвата камеры и комфортной съемки. Идеально сочетается с дизайном самой камеры. Подходит для Sony RX100, RX100 II, RX100 III и RX100 IV.
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