Описание

Адаптер Sony ADP-MAC предназначен для видеокамер Sony с разъемом Multi-Interface Shoe. Он позволяет установить в этот разъем более старые аксессуары, создававшиеся под башмак Active Interface Shoe (активно использовался в 2000-е годы). Например, лампу светодиодной и ИК подсветки HVL-HIRL, микрофон-пушку ELM-HGZ1 или 4-канальный микрофон ECM-HQP1. Хотя они давно сняты с производства, данные аксессуары сейчас можно встретить на вторичном рынке по достаточно доступной цене.

Полный список совместимых камер доступен на сайте производителя: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/index.php?area=us&lang=ru&cs_ref=slct_lang&mdl=ADP-MAC