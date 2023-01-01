Адаптер Sony ADP-AMA
Код товара : УТ-00006600
Артикул : ADPAMA.SYH
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Вес
прибл. 15 г
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Адаптер Sony ADP-AMA позволяет использовать вспышки, радиосинхронизаторы и тому подобные аксессуары со стандартной контактной ножкой вместе с камерами Sony, имеющими горячий башмак типа Sony / Minolta. Адаптер не будет работать с микрофонами.