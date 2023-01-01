Адаптер Sony ADP-AMA позволяет использовать вспышки, радиосинхронизаторы и тому подобные аксессуары со стандартной контактной ножкой вместе с камерами Sony, имеющими горячий башмак типа Sony / Minolta. Адаптер не будет работать с микрофонами.