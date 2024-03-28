Адаптер Sony AD-MSCF1 с MS Pro Duo на CF (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074500 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/03

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139500 Адаптер Memory Stick Duo для слота Compact Flash.

Это переходник, позволяющий использовать карту памяти Memory Stick Duo в слоте CompactFlash. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Небольшие следы эксплуатации.)

Комплектация: адаптер

Гарантия 14 дней.

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