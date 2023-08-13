Адаптер питания Sony AC-UUE12 + кабель Type-C (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00069106
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-13
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Оригинальные адаптер питания и кабель USB Type-C.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new, без следов эксплуатации.
Гарантия 14 дней.