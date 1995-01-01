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    Адаптер переменного тока Sony AC-L200 (уцененный)

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    Код товара : УТ-00076011

    Артикул : ACL200.CEE (у)

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    Причина уценки:

    поврежденная упаковка

    17%

    5 990 ₽

    4 999 ₽

    Гарантия 14 дней.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Описание

    Адаптер переменного тока для видеокамер с батареями InfoLITHIUM серий A/P/F. Рабочее напряжение сети: 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц. Выходной ток: 8.4 В, 1.5 А. Размеры блока: 81 х 48 х 29 мм, вес 170 г.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.