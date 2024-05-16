Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (ILCE-7SM3) (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075703 Артикул : б/у-С24 К 2024-05-16

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Задать вопрос Причина уценки: Меню на англ. языке ( русского нет). Следы эксплуатации, небольшие потёртости, несколько мелких царапин на дисплее. Пробег: 18 тыс. Общее время работы 116 часов. 240 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140703 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Sony E

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 12.1

Физический размер матрицы 35.6 x 23.8 мм

Тип матрицы Exmor R CMOS

Формат матрицы Full frame

Кроп-фактор 1

Тип автофокуса гибридный

Чувствительность ISO, мин 80

Чувствительность ISO, макс 102400

Светочувствительность ISO ISO409600

Скорость быстрой съемки 10 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 9437184

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1440000

Экран поворотный

Поддерживаемые карты памяти CFexpress Type A, SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения

AVCHD, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3

Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160

Максимальная частота кадров видеоролика 200 кадров/с

Число кадров в секунду при 1920x1080 120

Число кадров в секунду при 4K (3840x2160) 120

Тип аккумуляторов свой собственный

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 600

Тип батарейного блока NP-FZ100

Габариты/Вес

Ширина 129 мм

Высота 97 мм

Толщина 81 мм

Вес камеры (с элементами питания) 699 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 4492986

Комплектация: аккумулятор, ремень, коробка.

Гарантия 90 дней.

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