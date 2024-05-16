Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (ILCE-7SM3) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075703
Артикул : б/у-С24 К 2024-05-16
Причина уценки:
Меню на англ. языке ( русского нет). Следы эксплуатации, небольшие потёртости, несколько мелких царапин на дисплее. Пробег: 18 тыс. Общее время работы 116 часов.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140703
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Sony E
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 12.1
Физический размер матрицы 35.6 x 23.8 мм
Тип матрицы Exmor R CMOS
Формат матрицы Full frame
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса гибридный
Чувствительность ISO, мин 80
Чувствительность ISO, макс 102400
Светочувствительность ISO ISO409600
Скорость быстрой съемки 10 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 9437184
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1440000
Экран поворотный
Поддерживаемые карты памяти CFexpress Type A, SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения
AVCHD, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3
Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160
Максимальная частота кадров видеоролика 200 кадров/с
Число кадров в секунду при 1920x1080 120
Число кадров в секунду при 4K (3840x2160) 120
Тип аккумуляторов свой собственный
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 600
Тип батарейного блока NP-FZ100
Габариты/Вес
Ширина 129 мм
Высота 97 мм
Толщина 81 мм
Вес камеры (с элементами питания) 699 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 4492986
Комплектация: аккумулятор, ремень, коробка.
Гарантия 90 дней.