Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073491 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-16/02

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, нет наглазника, потёртости и царапины на байонетном креплении, царапинка на дисплее 225 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138491 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Формат матрицы Full frame

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Байонет Sony E

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Аккумулятор, з/у, ремень, коробка, кабель USB Type C, байонетная крышка.

Пробег после замены головной платы и обнуления: 50 кадров.

# 3777300

Комплектация: 4

Гарантия 90 дней.

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