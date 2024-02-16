Беззеркальный фотоаппарат Sony a7S III Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073491
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-16/02
Причина уценки:
Следы эксплуатации, нет наглазника, потёртости и царапины на байонетном креплении, царапинка на дисплее
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138491
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы Full frame
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Байонет Sony E
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Аккумулятор, з/у, ремень, коробка, кабель USB Type C, байонетная крышка.
Пробег после замены головной платы и обнуления: 50 кадров.
# 3777300
Комплектация: 4
Гарантия 90 дней.