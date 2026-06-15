Беззеркальный фотоаппарат Sony A7S III Body (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00094632
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-15/03
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Sony A7S III Body
Код товара: 159632
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Пробег: 13000
S/n: 4490976
Комплектация: Камера, ремень, фиксатор проводов, акб, з/у, коробка, клетка smallrig
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.