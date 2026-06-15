Беззеркальный фотоаппарат Sony A7S III Body (состояние 5) (б/у)

<























>



















Код товара: УТ-00094632 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-15/03 Код товара: УТ-00094632 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-15/03 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Sony A7S III Body Код товара: 159632 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Пробег: 13000

S/n: 4490976

Комплектация: Камера, ремень, фиксатор проводов, акб, з/у, коробка, клетка smallrig

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Sony A7S III Body Код товара: 159632 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Пробег: 13000

S/n: 4490976

Комплектация: Камера, ремень, фиксатор проводов, акб, з/у, коробка, клетка smallrig

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.