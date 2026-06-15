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Беззеркальный фотоаппарат Sony A7S III Body (состояние 5) (б/у)

  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
  • A7S III Body (состояние 5)
Код товара:УТ-00094632
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-15/03

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Sony A7S III Body

Код товара: 159632

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Пробег: 13000
S/n: 4490976
Комплектация: Камера, ремень, фиксатор проводов, акб, з/у, коробка, клетка smallrig
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.