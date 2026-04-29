Беззеркальный фотоаппарат Sony A7R V Body (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00093388 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-29/10 Код товара: УТ-00093388 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-29/10 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Sony A7R V Body Код товара: 158388 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Пробег: 295000

S/n: 2760664

Комплектация: Камера, наглазник, акб, ремень, провод Type-C, держатель проводов, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Sony A7R V Body Код товара: 158388 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Пробег: 295000

S/n: 2760664

Комплектация: Камера, наглазник, акб, ремень, провод Type-C, держатель проводов, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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