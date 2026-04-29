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Беззеркальный фотоаппарат Sony A7R V Body (состояние 5) (б/у)

  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
  • A7R V Body (состояние 5)
Код товара:УТ-00093388
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-04-29/10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sony A7R V Body

Код товара: 158388

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Пробег: 295000
S/n: 2760664
Комплектация: Камера, наглазник, акб, ремень, провод Type-C, держатель проводов, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.