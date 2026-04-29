Беззеркальный фотоаппарат Sony A7R V Body (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00093388
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-04-29/10
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Стабилизация изображенияЕсть
Описание
Sony A7R V Body
Код товара: 158388
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Пробег: 295000
S/n: 2760664
Комплектация: Камера, наглазник, акб, ремень, провод Type-C, держатель проводов, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.