Беззеркальный фотоаппарат Sony A7R IV Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094976 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-25/01 Код товара: УТ-00094976 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-06-25/01 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Все характеристики Sony A7R IV Body Код товара: 159976 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 257000

S/n: 4477558

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, нашейный ремень оригинал, тайп-си кабель оригинал, коробка, байонетная крышка оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Стабилизация изображения Есть Описание Sony A7R IV Body Код товара: 159976 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Пробег: 257000

S/n: 4477558

Комплектация: Камера, аккумулятор оригинал, сетевое зарядное устройство оригинал, нашейный ремень оригинал, тайп-си кабель оригинал, коробка, байонетная крышка оригинал.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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