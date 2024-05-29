Описание

Код товара: 141001

олнокадровая матрица на 42,4 ПМ с тыловой подсветкой

Полнокадровая 35-миллиметровая CMOS-матрица Exmor R с разрешением 42,4 МП4, тыловой подсветкой и встроенным объективом без зазоров обеспечивает чрезвычайную чувствительность и широкий динамический диапазон, а антибликовое покрытие на стекле и другие инновационные решения раскрывают потенциал матрицы, обеспечивая реалистичность изображений.

Усовершенствованный процессор изображений

Благодаря новейшему препроцессору LSI (линейный системный интегратор) считывание данных матрицы ускорилось приблизительно в два раза, а процессор BIONZ X обрабатывает изображения почти в 1,8 раза быстрее. Улучшенная система обработки изображений обеспечивает меньший уровень шума и еще более расширенный динамический диапазон в широком диапазоне чувствительности до ISO 32000 (стандарт ISO, который можно расширить до ISO 50–102400 для фотографий). Кроме того, усовершенствованные технологии передачи деталей и локального шумоподавления обеспечивают снижение уровня шума — эквивалентно приблизительно одной ступени — в среднем диапазоне значений ISO. Передача цвета кожи значительно улучшена, что является преимуществом для портретной съемки. Камеры α7R III также поддерживают вывод сигнала в 14-битном формате RAW 7 даже при тихой и серийной съемке.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый, Пробег 4802 кадров (царапина на байонете)

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения