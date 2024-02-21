Беззеркальный фотоаппарат Sony A7R II Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073570 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-21/01

<

















>













Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости. 95 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138570 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Sony E

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число мегапикселей матрицы 43.6 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 42.4 МП

Размер Full frame (35.9 x 24 мм)

Максимальное разрешение 7952 x 5304

Тип матрицы BSI CMOS

Кроп-фактор 1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 5150983

Комплектация: камера, АКБ ( 2 шт), ЗУ(220), ремень, наглазник, коробка.

Пробег 10 825 кадров

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.