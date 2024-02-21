Беззеркальный фотоаппарат Sony A7R II Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073570
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-21/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 138570
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Sony E
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число мегапикселей матрицы 43.6 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 42.4 МП
Размер Full frame (35.9 x 24 мм)
Максимальное разрешение 7952 x 5304
Тип матрицы BSI CMOS
Кроп-фактор 1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 5150983
Комплектация: камера, АКБ ( 2 шт), ЗУ(220), ремень, наглазник, коробка.
Пробег 10 825 кадров
Гарантия 90 дней.