Описание

Камера

Комплект

FE 28-60mm f/4-5.6

Тип камеры

беззеркальная со сменной оптикой

Объектив

Объектив в комплекте

есть

Название объектива

kit

Байонет

Sony E

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический

Система стабилизатора

сдвиг матрицы

Оптический Zoom

2.1 x

Матрица

Число мегапикселей матрицы

25.3 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

24.2

Физический размер матрицы

35.6 x 23.8 мм

Разрешение по X

6000 пикс.

Разрешение по Y

4000 пикс.

Тип матрицы

Exmor R CMOS

Формат матрицы

Full frame

Кроп-фактор

1

Глубина цвета

42 бит/пиксел

Фокусировка

Тип автофокуса

гибридный

Количество точек фокусировки

693

Фокусировка

автоматический, следящий автофокус

Съемка

Экспозиция

auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная

Экспокоррекция

+/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Чувствительность ISO, мин

100

Чувствительность ISO, макс

51200

Светочувствительность ISO

ISO204800, ISO50

Выдержка, мин

0.000125 c

Выдержка, мин (обр.) [1/сек]

8000

Выдержка, макс

30 c

Выдержка для X-Sync (обр.) [1/сек]

160

Выдержка для X-Sync

0.00625 c

Баланс белого

авто, брекетинг, предустановки, ручная установка

Режимы съемки

HDR, Time-lapse, запись видео, серийная съемка

Скорость быстрой съемки

10 кадров/с

Максимальная серия снимков (JPEG)

215

Максимальная серия снимков (RAW)

115

Время работы таймера

2, 5, 10

Видоискатель

Видоискатель

электронный

Поле зрения видоискателя

100 %

Число пикселей видоискателя

2359296

Вспышка

Опции вспышки

автоматическая, медленная синхронизация

Экран

Размер экрана

3 "

Число точек LCD

921600

Экран

поворотный, сенсорный

Память и интерфейсы

Разъемы и интерфейсы

micro USB

Версия USB

3.0

Поддерживаемые карты памяти

SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения

JPEG

Число уровней JPEG

3

Максимальное разрешение видеосъемки

3840x2160

Максимальная частота кадров видеоролика

120 кадров/с

Время записи видео

лимитируется картой памяти

Число кадров в секунду при 1920x1080

120

Число кадров в секунду при 4K (3840x2160)

25/30

Число кадров в секунду при 4K (4096x2160)

30

Питание

Тип аккумуляторов

свой собственный

Количество аккумуляторов

1

Емкость аккумулятора

2280 мА·ч

Емкость аккумулятора (количество фотографий)

740

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( практически без следов эксплуатации, пробег затвора 12200)

Комплектация: Коробка, байонетная крышка и задняя крышка объектива, ND вариофильтр.

Гарантия 90 дней.