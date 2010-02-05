Беззеркальный фотоаппарат Sony A7C Kit 28-60mm Silver (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075848
Артикул : б/у-Крд К 2024-05-23
Причина уценки:
Пробег затвора 12200, отсутствует передняя крышка объектива
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Камера
Комплект
FE 28-60mm f/4-5.6
Тип камеры
беззеркальная со сменной оптикой
Объектив
Объектив в комплекте
есть
Название объектива
kit
Байонет
Sony E
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Система стабилизатора
сдвиг матрицы
Оптический Zoom
2.1 x
Матрица
Число мегапикселей матрицы
25.3 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
24.2
Физический размер матрицы
35.6 x 23.8 мм
Разрешение по X
6000 пикс.
Разрешение по Y
4000 пикс.
Тип матрицы
Exmor R CMOS
Формат матрицы
Full frame
Кроп-фактор
1
Глубина цвета
42 бит/пиксел
Фокусировка
Тип автофокуса
гибридный
Количество точек фокусировки
693
Фокусировка
автоматический, следящий автофокус
Съемка
Экспозиция
auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, мультизонная, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная
Экспокоррекция
+/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Чувствительность ISO, мин
100
Чувствительность ISO, макс
51200
Светочувствительность ISO
ISO204800, ISO50
Выдержка, мин
0.000125 c
Выдержка, мин (обр.) [1/сек]
8000
Выдержка, макс
30 c
Выдержка для X-Sync (обр.) [1/сек]
160
Выдержка для X-Sync
0.00625 c
Баланс белого
авто, брекетинг, предустановки, ручная установка
Режимы съемки
HDR, Time-lapse, запись видео, серийная съемка
Скорость быстрой съемки
10 кадров/с
Максимальная серия снимков (JPEG)
215
Максимальная серия снимков (RAW)
115
Время работы таймера
2, 5, 10
Видоискатель
Видоискатель
электронный
Поле зрения видоискателя
100 %
Число пикселей видоискателя
2359296
Вспышка
Опции вспышки
автоматическая, медленная синхронизация
Экран
Размер экрана
3 "
Число точек LCD
921600
Экран
поворотный, сенсорный
Память и интерфейсы
Разъемы и интерфейсы
micro USB
Версия USB
3.0
Поддерживаемые карты памяти
SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения
JPEG
Число уровней JPEG
3
Максимальное разрешение видеосъемки
3840x2160
Максимальная частота кадров видеоролика
120 кадров/с
Время записи видео
лимитируется картой памяти
Число кадров в секунду при 1920x1080
120
Число кадров в секунду при 4K (3840x2160)
25/30
Число кадров в секунду при 4K (4096x2160)
30
Питание
Тип аккумуляторов
свой собственный
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
2280 мА·ч
Емкость аккумулятора (количество фотографий)
740
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( практически без следов эксплуатации, пробег затвора 12200)
Комплектация: Коробка, байонетная крышка и задняя крышка объектива, ND вариофильтр.
Гарантия 90 дней.