Зеркальный фотоаппарат Sony A77 Kit 18-70 mm (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00072811
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-16/01
Причина уценки:
потёртости корпуса до металла, царапины на дисплее, немного отклеивается резинка на лицевой стороне в нижнем углу ( в области разъёмов), порван наглазник. Пробег: 87 091
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137811
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Sony A
Объектив в комплекте
есть
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Экран
два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: аккумулятор , запасной аккум (аналог), ремень, з/у, объектив, передняя и задняя крышка, бленда, инструкция
s\n: 0490272/3797465
Комплектация: потёртости корпуса до металла, царапины на дисплее, немного отклеивается резинка на лицевой стороне в нижнем углу ( в области разъёмов), порван наглазник. Пробег: 87 091.
Гарантия 90 дней.