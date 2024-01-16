Зеркальный фотоаппарат Sony A77 Kit 18-70 mm (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072811 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-16/01

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Задать вопрос Причина уценки: потёртости корпуса до металла, царапины на дисплее, немного отклеивается резинка на лицевой стороне в нижнем углу ( в области разъёмов), порван наглазник. Пробег: 87 091 33 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137811 Тип камеры

зеркальная

Формат матрицы

APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика

1920x1080

Байонет

Sony A

Объектив в комплекте

есть

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический

Экран

два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: аккумулятор , запасной аккум (аналог), ремень, з/у, объектив, передняя и задняя крышка, бленда, инструкция

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: 0490272/3797465

Комплектация: потёртости корпуса до металла, царапины на дисплее, немного отклеивается резинка на лицевой стороне в нижнем углу ( в области разъёмов), порван наглазник. Пробег: 87 091.

Гарантия 90 дней.

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