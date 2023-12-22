Зеркальный фотоаппарат Sony A700 + Minolta 35-70mm f/4 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072402
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-22/02
Причина уценки:
Незначительные потертости, мелкие царапины, на дисплее, потёртости на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137402
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте есть
Байонет Sony A
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число мегапикселей матрицы 13.03 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 12.24 МП
Размер APS-C (23.5 x 15.7 мм)
Максимальное разрешение 4288 x 2856
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 1641570/16115653
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, заглушка ГБ; объектив, передняя крышка, бленда, кабель USB, запасной аккумулятор (аналог).
Гарантия от 14 до 90 дней.