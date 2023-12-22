Зеркальный фотоаппарат Sony A700 + Minolta 35-70mm f/4 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072402 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-22/02

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потертости, мелкие царапины, на дисплее, потёртости на корпусе. 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137402 Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте есть

Байонет Sony A

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число мегапикселей матрицы 13.03 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 12.24 МП

Размер APS-C (23.5 x 15.7 мм)

Максимальное разрешение 4288 x 2856

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 1641570/16115653

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, заглушка ГБ; объектив, передняя крышка, бленда, кабель USB, запасной аккумулятор (аналог).

Гарантия от 14 до 90 дней.

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