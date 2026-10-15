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Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-) (б/у)

  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
  • a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-)
Код товара:УТ-00098101
Артикул:б/у-Тмн 2026-10-15/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, незначительные следы эксплуатации.
Пробег: 21 500 кадров.
S/n: 5175104/1401432
Комплектация: фотоаппарат, 2 аккумулятора, заглушка байонета, зарядное устройство, ремень, объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.