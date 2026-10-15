Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Kit FE 28-70mm (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00098101 Артикул: б/у-Тмн 2026-10-15/1 Код товара: УТ-00098101 Артикул: б/у-Тмн 2026-10-15/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 21 500 кадров.

S/n: 5175104/1401432

Комплектация: фотоаппарат, 2 аккумулятора, заглушка байонета, зарядное устройство, ремень, объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, незначительные следы эксплуатации.

Пробег: 21 500 кадров.

S/n: 5175104/1401432

Комплектация: фотоаппарат, 2 аккумулятора, заглушка байонета, зарядное устройство, ремень, объектив, передняя крышка, задняя крышка, бленда, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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