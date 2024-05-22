Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Body (ILCE-7M3B) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075828
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-22/03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации. Пробег: 686, общее время работы 296 часов.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140828
Тип камеры беззеркальная
Байонет Sony E
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2
Физический размер матрицы 35.6 x 23.8 мм.
Тип матрицы EXR CMOS
Формат матрицы Full frame
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса гибридный
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 3200
Светочувствительность ISO ISO12800, ISO204800, ISO102400, ISO100, ISO25600, ISO50, ISO51200, ISO6400
Скорость быстрой съемки 10 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 2359296
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Поддерживаемые карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 710
Габариты/Вес
Ширина 127 мм
Высота 96 мм
Толщина 74 мм
Вес камеры (с элементами питания) 650 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 7246050
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, коробка.
Гарантия 90 дней.