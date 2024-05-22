Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Body (ILCE-7M3B) (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075828 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-22/03

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. Пробег: 686, общее время работы 296 часов. 110 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140828 Тип камеры беззеркальная

Байонет Sony E

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2

Физический размер матрицы 35.6 x 23.8 мм.

Тип матрицы EXR CMOS

Формат матрицы Full frame

Кроп-фактор 1

Тип автофокуса гибридный

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 3200

Светочувствительность ISO ISO12800, ISO204800, ISO102400, ISO100, ISO25600, ISO50, ISO51200, ISO6400

Скорость быстрой съемки 10 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 2359296

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921600

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Поддерживаемые карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC

Количество аккумуляторов 1

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 710

Габариты/Вес

Ширина 127 мм

Высота 96 мм

Толщина 74 мм

Вес камеры (с элементами питания) 650 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 7246050

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, коробка.

Гарантия 90 дней.

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