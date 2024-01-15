Беззеркальный фотоаппарат Sony A7 III Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072809
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-15
Причина уценки:
Пробег 50 000; Потёртости и мелкие царапины корпус, незначительный износ надписей корпуса, нет наглазника, нет заглушки башмака камеры.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Полнокадровая камера формата 35 мм с впечатляющими возможностями: матрица 24 Мп. с обратной подсветкой (BSI CMOS), 693 точки фазовой автофокусировки, покрывающие 93% площади матрицы, серийная съемка 10 кадров/с, 5-осевая внутрикамерная оптическая стабилизация, 2 гнезда для карт памяти, новый аккумулятор высокой емкости (до 710 снимков по стандарту CIPA), видео 4К со всей площади матрицы без муара (за счет «оверсэмплинга»).
Число мегапикселей матрицы — 25.3 МП;
Размер — Full frame (35.6 x 23.8 мм);
Максимальное разрешение — 6000 x 4000;
Тип матрицы — EXR CMOS;
Стабилизатор изображения (фотосъемка) — оптический;
Экран — два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный;
Интерфейсы подключения — Bluetooth, HDMI, NFC, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ;
Размер — 127x96x74 мм, без объектива;
Вес — 650 г, с элементами питания.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, потёртости и мелкие царапины корпус, незначительный износ надписей корпуса, нет наглазника, нет заглушки башмака камеры; пробег 50 000.
Комплектация: акб (неориг.), ремешок.
Комментарий: в комплекте нет зарядного устройства, в меню нет русского языка.
Гарантия 14 дней.