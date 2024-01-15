Описание

Полнокадровая камера формата 35 мм с впечатляющими возможностями: матрица 24 Мп. с обратной подсветкой (BSI CMOS), 693 точки фазовой автофокусировки, покрывающие 93% площади матрицы, серийная съемка 10 кадров/с, 5-осевая внутрикамерная оптическая стабилизация, 2 гнезда для карт памяти, новый аккумулятор высокой емкости (до 710 снимков по стандарту CIPA), видео 4К со всей площади матрицы без муара (за счет «оверсэмплинга»).

Число мегапикселей матрицы — 25.3 МП;

Размер — Full frame (35.6 x 23.8 мм);

Максимальное разрешение — 6000 x 4000;

Тип матрицы — EXR CMOS;

Стабилизатор изображения (фотосъемка) — оптический;

Экран — два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный;

Интерфейсы подключения — Bluetooth, HDMI, NFC, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ;

Размер — 127x96x74 мм, без объектива;

Вес — 650 г, с элементами питания.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, потёртости и мелкие царапины корпус, незначительный износ надписей корпуса, нет наглазника, нет заглушки башмака камеры; пробег 50 000.

Комплектация: акб (неориг.), ремешок.

Комментарий: в комплекте нет зарядного устройства, в меню нет русского языка.

Гарантия 14 дней.