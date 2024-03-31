Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Body (ILCE-7M3B) (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074579
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-31
Причина уценки:
Потёртости на корпусе.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139579
Число мегапикселей матрицы: 25.3 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2 МП
Размер: Full frame (35.6 x 23.8 мм)
Максимальное разрешение: 6000 x 4000
Тип матрицы: EXR CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: камера, заглушка байонета, упор под палец, дополнительный наглазник.
Гарантия 90 дней.
Пробег: 61750 кадров.
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