Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III Body (ILCE-7M3B) (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074579 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-31

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Описание Код товара: 139579 Число мегапикселей матрицы: 25.3 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2 МП

Размер: Full frame (35.6 x 23.8 мм)

Максимальное разрешение: 6000 x 4000

Тип матрицы: EXR CMOS Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: камера, заглушка байонета, упор под палец, дополнительный наглазник.

Гарантия 90 дней. Пробег: 61750 кадров.

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