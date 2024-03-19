Беззеркальный фотоаппарат Sony A7 II Body (состояние 3) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074272 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/02

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации потёртости на корпусе и дисплее, потёртости и царапины на резинках, подклеены резинки, нет наглазника. 50 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139272 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Sony E

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 24 МП

Размер Full frame (35.8 x 23.9 мм)

Максимальное разрешение 6000 x 4000

Тип матрицы CMOS

Тип автофокуса гибридный

Чувствительность 50 - 25600 ISO Расширенные режимы ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO50, ISO6400

Скорость быстрой съемки 5 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 2359000

Экран

Размер экрана 3 " Число точек LCD 1230000

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя

Поддерживаемые карты памяти Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 3:2

Емкость аккумулятора 350 фотографий

Габариты/Вес

Размер 127x96x60 мм, без объектива

Вес 599 г, с элементами питания

Материал корпуса магниевый сплав

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3

# 3795762

Комплектация: аккумулятор, + запасной аккум. 1шт (оригинал), + 1шт (аналог), з/у на 2 аккумулятора (аналог).

Пробег: 224 937.

Гарантия 90 дней.

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