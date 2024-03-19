Беззеркальный фотоаппарат Sony A7 II Body (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00074272
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-19/02
Причина уценки:
Следы эксплуатации потёртости на корпусе и дисплее, потёртости и царапины на резинках, подклеены резинки, нет наглазника.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 139272
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Sony E
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 24 МП
Размер Full frame (35.8 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Тип матрицы CMOS
Тип автофокуса гибридный
Чувствительность 50 - 25600 ISO Расширенные режимы ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO50, ISO6400
Скорость быстрой съемки 5 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 2359000
Экран
Размер экрана 3 " Число точек LCD 1230000
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя
Поддерживаемые карты памяти Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения AVCHD, MP4, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 3:2
Емкость аккумулятора 350 фотографий
Габариты/Вес
Размер 127x96x60 мм, без объектива
Вес 599 г, с элементами питания
Материал корпуса магниевый сплав
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3
# 3795762
Комплектация: аккумулятор, + запасной аккум. 1шт (оригинал), + 1шт (аналог), з/у на 2 аккумулятора (аналог).
Пробег: 224 937.
Гарантия 90 дней.