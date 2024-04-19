Беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha a7 II Body (ILCE-7M2) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075116
Артикул : б/у-РнД К 2024-04-19
Причина уценки:
Потёртости корпуса, бытовые загрязнения, пробег 20тк.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140116
Камера α7 II значительно расширяет ваши возможности, компенсируя пять типов дрожания камеры при фото- и видеосъемке с рук.
Система быстрой гибридной автофокусировки Fast Hybrid AF обеспечивает максимально высокую скорость реакции, высокую точность прогнозирования движения и широкую область автофокусировки для эффективного слежения за объектом в кадре.
Матрица обеспечивает великолепное качество изображения по всей площади кадра и невероятное 24,3-мегапиксельное разрешение. Вы сможете в полной мере оценить низкий уровень шумов, невероятно широкий динамический диапазон и удивительно богатую градацию оттенков.
Невероятно компактный и легкий корпус способен вынести суровые условия съемки в полевых условиях. Это идеальное сочетание легкости, непревзойденной надежности и повышенной устойчивости благодаря верхней и передней крышкам и внутренним компонентам, выполненным из прочного магниевого сплава.
ЖК-экран можно наклонять вверх приблизительно на 107 градусов и вниз на 41 градус, обеспечивая удобство съемки с разных ракурсов.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Ремень, АКБ, з\у, коробка.
Гарантия 90 дней.