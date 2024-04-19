Описание

Код товара: 140116

Камера α7 II значительно расширяет ваши возможности, компенсируя пять типов дрожания камеры при фото- и видеосъемке с рук.

Система быстрой гибридной автофокусировки Fast Hybrid AF обеспечивает максимально высокую скорость реакции, высокую точность прогнозирования движения и широкую область автофокусировки для эффективного слежения за объектом в кадре.

Матрица обеспечивает великолепное качество изображения по всей площади кадра и невероятное 24,3-мегапиксельное разрешение. Вы сможете в полной мере оценить низкий уровень шумов, невероятно широкий динамический диапазон и удивительно богатую градацию оттенков.

Невероятно компактный и легкий корпус способен вынести суровые условия съемки в полевых условиях. Это идеальное сочетание легкости, непревзойденной надежности и повышенной устойчивости благодаря верхней и передней крышкам и внутренним компонентам, выполненным из прочного магниевого сплава.

ЖК-экран можно наклонять вверх приблизительно на 107 градусов и вниз на 41 градус, обеспечивая удобство съемки с разных ракурсов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Ремень, АКБ, з\у, коробка.

Гарантия 90 дней.