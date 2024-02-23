Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073604
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-23
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины, потертости по некоторым острым граням до металла, матрица чистая, НЕТ байонетной крышки. Пробег: 128.769 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138604
Тип камеры
беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы
Full frame
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Sony E
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Экран
поворотный, работа в режиме видоискателя
Видоискатель
электронный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины, потертости по некоторым острым граням до металла, матрица чистая. Пробег: 128.769 кадров.
s\n: 4577141
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ (USB), наглазник, ремень, заглушка ГБ, коробка, документация
Гарантия 90 дней.
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