Беззеркальный фотоаппарат Sony a7 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073604 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-23

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины, потертости по некоторым острым граням до металла, матрица чистая, НЕТ байонетной крышки. Пробег: 128.769 кадров. 40 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138604 Тип камеры

беззеркальная со сменной оптикой

Формат матрицы

Full frame

Максимальное разрешение записи видеоролика

1920x1080

Байонет

Sony E

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Экран

поворотный, работа в режиме видоискателя

Видоискатель

электронный Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины, потертости по некоторым острым граням до металла, матрица чистая. Пробег: 128.769 кадров.

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: 4577141

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ (USB), наглазник, ремень, заглушка ГБ, коробка, документация

Гарантия 90 дней.

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