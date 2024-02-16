Описание

Код товара: 138484

Камера α6700 объединяет новейшие технологии искусственного интеллекта и высочайшее качество изображений серии α Sony в компактном корпусе формата APS-C. Благодаря улучшенному распознаванию объектов, новейшей технологии съемки фото и видео и совместимости с объективами с байонетом E легкая камера α6700 подходит для творчества в любое время и в любом месте.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый ( пробег до 100 кадров)

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения