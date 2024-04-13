Беззеркальный фотоаппарат Sony A6500 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074893 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-13

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации 60 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Основные характеристики:



Матрица — КМОП 23,6 × 15,8 мм (кроп-фактор 1,5);

Разрешение — 24 млн пикселей;

Диапазон ISO — 100 до 51 200

Зоны фокусировки — 425 точек

Серийная съёмка — 11 кадров в секунду

Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 921 600 точек

Накопитель — SD / SDHC / SDXC / SDXC II;

Размеры — 120,0×66,9×53,3 мм

Вес — 453 г (корпус);

Батарея — литий-ионный аккумулятор NP-FW50 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, незначительные царапины и потёртости, пробег 8100.

Гарантия 90 дней.

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