Беззеркальный фотоаппарат Sony A6500 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074893
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-13
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Основные характеристики:
Матрица — КМОП 23,6 × 15,8 мм (кроп-фактор 1,5);
Разрешение — 24 млн пикселей;
Диапазон ISO — 100 до 51 200
Зоны фокусировки — 425 точек
Серийная съёмка — 11 кадров в секунду
Экран — 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 921 600 точек
Накопитель — SD / SDHC / SDXC / SDXC II;
Размеры — 120,0×66,9×53,3 мм
Вес — 453 г (корпус);
Батарея — литий-ионный аккумулятор NP-FW50
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, незначительные царапины и потёртости, пробег 8100.
Гарантия 90 дней.