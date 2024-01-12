Беззеркальный фотоаппарат Sony a6500 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072762
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-12/02
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости ( по граням до металла), царапины на дисплее.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137762
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Байонет Sony E
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Видоискатель электронный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
#3801027
Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, з/у (блок питания, кабель USB), наглазник, ремень, крышка на байонет, коробка, документы.
Пробег: 67 122
Гарантия от 14 до 90 дней.