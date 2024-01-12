Беззеркальный фотоаппарат Sony a6500 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072762 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-12/02

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости ( по граням до металла), царапины на дисплее. 57 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137762 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Формат матрицы APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Байонет Sony E

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Видоискатель электронный Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

#3801027

Комплектация: фотоаппарат, аккумулятор, з/у (блок питания, кабель USB), наглазник, ремень, крышка на байонет, коробка, документы.

Пробег: 67 122

Гарантия от 14 до 90 дней.

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