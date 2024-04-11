Зеркальный фотоаппарат Sony A65 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074835
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/02
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, нет байонетной крышки, пятна покрытии дисплея.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139835
Тип камеры зеркальная
Байонет Sony A
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3 МП
Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Фокусировка
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность 100 - 3200 ISO
Расширенные режимы ISO ISO12800, ISO6400
Скорость быстрой съемки 10 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 2359000
Экран
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя
Поддерживаемые карты памяти Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с
Тип аккумуляторов свой собственный
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора 510 фотографий
Габариты/Вес
Размер 132x98x81 мм, без объектива
Вес 622 г, с элементами питания
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 0615443
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень
Гарантия 90 дней.