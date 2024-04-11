Зеркальный фотоаппарат Sony A65 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074835 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-11/02

<

















>













Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной крышки, пятна покрытии дисплея. 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139835 Тип камеры зеркальная

Байонет Sony A

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3 МП

Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)

Максимальное разрешение 6000 x 4000

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5

Фокусировка

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность 100 - 3200 ISO

Расширенные режимы ISO ISO12800, ISO6400

Скорость быстрой съемки 10 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 2359000

Экран

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921600

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя

Поддерживаемые карты памяти Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080

Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с

Тип аккумуляторов свой собственный

Количество аккумуляторов 1

Емкость аккумулятора 510 фотографий

Габариты/Вес

Размер 132x98x81 мм, без объектива

Вес 622 г, с элементами питания Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 0615443

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.